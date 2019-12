Bus in fiamme a Torino, autista si salva e dà l'allarme: nessun ferito

Un bus della linea 5 della Gtt di Torino ha preso fuoco questa mattina in corso Orbassano, pochi minuti dopo l'uscita dal deposito. L'autista si è accorto dell'incendio, è riuscito a mettersi in salvo e ha chiamato i vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alle cause del rogo.

I precedenti

Nel 2019 numerosi autobus Gtt hanno preso fuoco. Il 2 febbraio è successo a Torino, il 21 maggio le fiamme sono divampate su un mezzo a Beinasco, il 28 maggio a Roletto, vicino Pinerolo, e il 4 giugno a Moncalieri, dove un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito. A causa dei ripetuti episodi, la Procura di Torino ha aperto da tempo un fascicolo senza indagati per incendio e lesioni colpose. L'azienda del trasporto pubblico locale ha anche avviato un'indagine interna.