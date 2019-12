Tortona, clochard trovato morto per il freddo

Questa mattina un clochard, con precedenti, è stato trovato morto tra il primo e il secondo binario della stazione di Tortona, in provincia di Alessandria. Si tratta di un uomo, di origini romene, di 48 anni. I primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto, confermano il decesso per ipotermia. Il 48enne era già stato notato altre volte nel piazzale della stazione: è la seconda vittima del freddo dopo il clochard trovato morto ieri alla periferia di Milano.

La vicenda

L’uomo, con precedenti per resistenza e ubriachezza, era stato seguito dai servizi sociali. Una settimana fa i carabinieri della squadra radiomobile lo avevano invitato a recarsi in un dormitorio di fronte alla stazione, all'interno della quale, a causa di alcune polemiche di tipo politico, la sala d’aspetto viene chiusa la notte. L’offerta dei militari non è però stata accolta e l’individuo aveva continuato a dormire in strada.

Le parole del sindaco

"Siamo sconcertati, da anni è operativo un dormitorio maschile, proprio di fronte alla stazione, con 13 posti a disposizione delle persone in difficoltà", commenta il sindaco di Tortona, Federico Chiodi. Poi: "Con l'Associazione Matteo 25, che gestisce il dormitorio, cercherò personalmente di capire cosa possa essere successo. Purtroppo va rilevato, però, il fatto che ancora in tanti, tra chi vive per strada, si rifiutano di accedere alla struttura".

