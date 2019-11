Nonostante abbiano riportato traumi e fratture, risultano stazionarie le condizioni dei due feriti nell’incidente aereo di ieri mattina in Val d’Ossola, a Megolo, frazione di Pieve Vergonte (nel Verbano). G.C., dirigente di polizia in servizio presso la questura di Verbania, e G.F., commercialista ed ex sindaco di Domodossola, sono ricoverati all’ospedale Maggiore di Novara. Il primo era stato portato via in elicottero subito dopo lo schianto, mentre il secondo (dopo le cure al nosocomio San Biagio di Domodossola) è stato condotto nella struttura novarese alle 21 di ieri.



La procura indaga sull’incidente



Sull’incidente, avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina, indaga la procura della Repubblica di Verbania. L’ipotesi finora riscontrata è quella di un guasto al motore. Il velivolo, dopo essere decollato all’interno di un campo di volo realizzato pochi anni fa e utilizzato per interventi di emergenza, aveva effettuato un giro di ricognizione ed era caduto al suolo.