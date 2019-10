Incendio Cavallerizza, la Procura: “Nessun elemento per ipotesi dolo”

Al momento non sono stati portati a conoscenza della Procura elementi che lascino ipotizzare un'origine dolosa dell'incendio divampato ieri mattina alla Cavallerizza Reale (FOTO). Questo quanto si apprende da ambienti investigativi. In Procura era aperto da tempo un fascicolo, senza indagati né ipotesi di reato, a seguito degli esposti di alcuni cittadini che lamentavano situazioni di degrado urbano ed episodi di microcriminalità nella zona. In questo ambito i pubblici ministeri nei giorni scorsi stavano valutando l'opportunità di chiedere al Tribunale il sequestro della Cavallerizza.

L'incendio alla Cavallerizza Reale

Le fiamme sono divampate nello storico complesso architettonico nel centro di Torino, dichiarato patrimonio dell'Unesco, intorno alle 7.20 di ieri mattina e ha interessato il tetto e le ex stalle, chiamate 'Le Pagliere', dove si trovavano alcuni magazzini nei quali era stato accatasto del materiale di risulta. L'incendio, spento nella mattinata, è stato circoscritto in un'area di circa 250 metri quadri. Lo stabile era occupato dal 2014 e solo qualche giorno prima del rogo la Procura di Torino aveva fatto staccare gli allacciamenti abusivi alla rete di erogazione dell'energia elettrica per ragioni di sicurezza.