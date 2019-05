Multato a Torino un tassista sorpreso a viaggiare a 120 km/h per le strade di Torino, senza cinture di sicurezza e non rispettando il rosso. L'uomo è stato sanzionato con 400 euro di multa e 16 punti in meno sulla patente È stato fermato in corso Novara, all'angolo con corso Regio Parco, dagli agenti del Reparto radiomobile della Polizia municipale impegnati sulle strade di Aurora e Barriera di Milano. Durante l'operazione sono stati controllati oltre 200 veicoli e accertate 69 violazioni. Un conducente è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e un‘auto posta sotto sequestro.