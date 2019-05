"Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio". Sono le parole di Paola Regeni, madre di Giulio, ricercatore universitario scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato morto il 3 febbraio, presente insieme al marito Claudio al Salone del Libro di Torino all'Arena Bookstock (IL PROGRAMMA). "Giulio era uno di voi - hanno detto i genitori ai giovani presenti -, curioso, affamato di vita e di verità. Come ora lo siamo noi che non smetteremo mai di ricercare la verità sulla morte di nostro figlio" (CHI ERA).

"Non abbiamo bisogno di canzoni o scoop giornalistici"

'Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio - ha dichiarato la madre di Giulio Regeni -, come quella scritta da un noto cantautore settantenne (ndr, Roberto Vecchioni), o di scoop giornalistici come quello recente fatto da una giornalista che rendendo noto un nome ci ha creato un grave danno, ma di condivisione e collaborazione. Chi sa, chi vuole dire qualcosa sulla morte di nostro figlio, prima parli con la sua famiglia e con il nostro legale. Così ci potete aiutare; in caso contrario è meglio il nulla, grazie. Ci siamo già noi", ha spiegato Paola Regeni. "Non servono articoli di stampa mordi e fuggi, taglia e incolla - ha aggiunto - spettacoli o canzoni, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità".

La risposta di Vecchioni

"Ci sono rimasto molto male", afferma Roberto Vecchioni, intervistato dalla rivista musicale Rolling Stone, sottolineando di aver detto anche a Paola Regeni "che questa è una canzone simbolo, in cui la madre protagonista è in realtà una madre universale". Il cantautore ha poi aggiunto che "si fa accenno alla vicenda di Giulio, ma in maniera corretta e innamorata, senz’altro dalla sua parte. Per questo non credo di aver leso alcun diritto della signora, che conosco e a cui voglio bene". Alla richiesta di rinunciare al brano ha detto no, "perché me lo imponeva la mia libertà espressiva, non mi si può togliere una canzone".

I libri di Giulio Regeni

Durante l'incontro all'Arena Bookstock Paola Regeni ha mostrato ai ragazzi presenti alcuni dei libri sui quali si è formato il figlio: da Topolino a Siddharta di Herman Hesse, passando per 'Il Dio delle piccole cose' di Arundhati Roy, 'La scomparsa dell'Italia industriale' di Luciano Gallino e 'Lettere luterane' di Pierpaolo Pasolini. "Volevo farvi una sorpresa - ha affermato la madre - così sono andata a sbirciare nella libreria di Giulio, cosa che ho fatto tante volte, per tirare fuori alcuni dei suoi libri preferiti. Ho portato anche Topolino, perché Giulio a cinque anni ne era ghiotto. Ricordo un giorno che la maestra di quinta elementare mi chiamò per dirmi che il 'ragazzino sapeva molte cose', e chiedermi su cosa si stava formando. Dovetti dirle che divorava Topolino, che spesso ha racconti con legami con la storia e la società". Tra gli altri libri amati da Giulio Regeni anche 'Martin Muma' di Eligio Zanini, sulle problematiche di confine e identità nelle zone del Friuli e dell'Istria, e un libro su Doris Lessing "che Giulio amava in modo particolare e per il cui Nobel fu felicissimo".