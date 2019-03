Alessandria, ancora incendi nella notte: bruciato un altro cassonetto

Si allunga la conta dei cassonetti bruciati ad Alessandria. L’ultimo, questa volta della carta, è stato incendiato nella notte in via dei Caduti, nella frazione di Spinetta Marengo. Per domare le fiamme sprigionatesi dal contenitore per la carta sono intervenuti i vigili del fuoco. Si tratta del terzo episodio dopo quelli risalenti al 28 febbraio e al due marzo scorso. In totale, i cassonetti che sono stati incendiati e distrutti sono 16 e i danni, secondo le stime di Amag Ambiente, la società partecipata comunale per l’igiene urbana, sono pari a circa 18 mila euro.