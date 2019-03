Alessandria, a fuoco tre isole ecologiche: si sospetta dolo

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, i vigili del fuoco di Alessandria sono stati impegnati in tre distinti incendi, in altrettante isole ecologiche, di presunta matrice dolosa. I roghi, oltre a numerosi cassonetti, hanno danneggiato anche diverse auto in sosta. Le fiamme si sono sviluppate in via Aldo Moro e in via Maria Bensi, al quartiere Cristo, e in via Don Giacomo Stornini, nel rione Orti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Questura.