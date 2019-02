Maltempo in Piemonte: disagi in Valle di Susa e nell'Alessandrino

Si sono registrati ancora disagi alla circolazione ferroviaria nella mattina di sabato 2 febbraio lungo la linea Torino-Bardonecchia-Modane a causa dell'abbondante nevicata che nelle scorse ore ha interessato la Valle di Susa. I treni viaggiano con ritardi fino a 50 minuti. Alcune corse sono inoltre limitate a Bussoleno (per tutti gli aggiornamenti sul meteo e il maltempo segui il liveblog).

Borghi e frazioni senza corrente nell'Alessandrino

Alcuni centri abitati dell'alta Val Borbera, nell'Alessandrino, sono rimasti energia elettrica a causa del maltempo fino alle 15:30. Il comune interessato è Albera Ligure, con le frazioni di Vigo e Figino. Complessivamente nei due centri sono rimaste coinvolte circa 100 utenze. "Il gelicidio ha causato la caduta di alcune piante che, molto probabilmente, hanno provocato la rottura di un cavo. Ho già ricevuto diverse telefonate dagli abitanti e sono in contatto con i tecnici Enel", queste le parole del sindaco, Renato Lovotti.

Sindaco Lovotti: "Ho chiesto intervento dell'Enel"

Che poi ha proseguito: "Questa è l'Italia. Tutti capaci a fare riunioni di Protezione Civile. Quando però si tratta di affrontare un'emergenza come questa non si è in grado. I tecnici hanno fatto un sopralluogo e verificato che il cavo strappato è vicino a un rio, lungo un pendio scosceso e difficile da raggiungere. Pertanto, il guasto che interessa le frazioni di Vigo e Figino non si può riparare subito. Ho comunque ricontattato l'Enel e mi è stato spiegato che saranno portati gruppi elettrogeni per gestire l'emergenza. Ci sarebbero però, a loro dire, difficoltà di raggiungere Albera a causa delle strade difficili da percorrere. Peccato che i pullman da Arquata Scrivia salgano regolarmente. Ho chiesto, in ogni caso, di fare presto perché ci sono circa 20-25 case alimentate soprattutto da stufe a pellet. Anziani e bambini non possono aspettare".

Disagi anche in altri comuni

Problemi con l'energia elettrica anche a Cabella Ligure. Difficile anche la viabilità: le squadre dei tecnici Enel stanno raggiungendo i luoghi dei punti guasti con i mezzi della Protezione Civile. Intanto si stanno portando anche i gruppi elettrogeni per ridare, comunque, il servizio. "Il gelicidio ha colpito anche da noi. La situazione è delicata nelle località di Teo, Piuzzo e Dova, mentre l'erogazione è già stata ripristinata in paese e a Rosano. Numerosi i rami caduti in strada, che stiamo rimuovendo", ha dichiarato la sindaca, Roberta Daglio.

Rettilineo dello stadio di Alessandria chiuso

Intanto per l'abbondante nevicata, ad Alessandria, in occasione della gara di calcio di serie C tra i 'grigi' e il Pisa, il settore rettilineo dello stadio Moccagatta resterà chiuso per ragioni di sicurezza. Il campo di gioco è stato liberato dalla neve. "Gli abbonati e i possessori dei tagliandi per quel settore - spiega l'Alessandria Calcio - potranno assistere alla gara in tribuna laterale. L'ingresso sarà quello riservato in passato al settore parterre, in via Bellini". Giovanni Barosini, assessore comunale ai Lavori pubblici di Alessandria, assicura che "la partecipata comunale Amag Ambiente sta lavorando senza sosta per spargere il sale in tutta la città, sobborghi inclusi. Provvederemo anche a quello manuale a ridosso di scuole, chiese e ospedali. Le squadre reperibili sono sempre pronte all'intervento".

Bus fuori strada nel Cuneense, paura ma nessun ferito



Infine tra Cuneo e Busca è finito fuori strada un autobus con a bordo una decina di studenti. Non ci sono stati feriti. A Busca è stata rinviata la sfilata del Carnevale. Regolare la viabilità lungo la A6 Torino-Savona, dove sono in azione i mezzi spartineve.

Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 19:17