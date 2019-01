Saldi, a Torino centro affollato dopo un avvio a rilento per il freddo

I saldi invernali sono partiti oggi anche a Torino e dopo un avvio rallentato, a causa del freddo, nelle prime ore di apertura dei negozi, le strade del centro del capoluogo piemontese sono state prese d’assalto. Nella tarda mattinata, i negozi nel cuore della città, soprattutto in via Roma e in via Garibaldi, erano affollati. Decine di persone in coda, secondo tradizione, da Olympic, un negozio storico del top dell'abbigliamento, che chiuderà definitivamente la prossima primavera dopo oltre 80 anni di attività.

Stagione in linea con anni passati

Partenza lanciata dei saldi invernali in centri commerciali e outlet, sia nella cintura di Torino, che nelle altre province, a Serravalle Scrivia (Alessandria), Mondovì (Cuneo) e Vicolungo (Novara). Nelle previsioni dei giorni scorsi, Ascom e Confesercenti hanno stimato una stagione in linea con gli anni precedenti, con uno scontrino medio totale di 200-250 euro a nucleo familiare per Ascom, 280 secondo le stime di Confercenti, che ipotizza un 15% di torinesi disposti a spendere di più rispetto al 2018.

