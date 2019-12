Samsung Galaxy A50 e Tab S5e, disponibili le patch di gennaio 2020

Le patch di sicurezza di gennaio di 2020 sono in fase di distribuzione per due dispositivi di Samsung: Galaxy A50 e Galaxy Tab S5e. L’update è già stato rilasciato in vari Paesi, tra cui Russia, Brasile e Cile, e nelle prossime settimane raggiungerà un numero ancora più ampio di mercati. Il firmware della patch di gennaio 2020 per Galaxy A50 è identificabile con la build A505FNPUU3ASL6, mentre quello del Galaxy Tab S5e con T725XXS1ASL2. Entrambi gli aggiornamenti si limitano a migliorare la sicurezza dei dispositivi, senza introdurre ulteriori modifiche (come la correzione di eventuali bug, per esempio). Non è la prima volta in cui Samsung rende disponibili in anticipo delle patch per alcuni dei suoi device: anche lo scorso ottobre Galaxy A50 aveva ricevuto questa tipologia di update prima degli altri smartphone e tablet dell’azienda di Seul.

L’aggiornamento di Samsung Galaxy A40

Un altro prodotto di Samsung pronto ad aggiornarsi è Galaxy A40. Lo smartphone di fascia media ha da poco ricevuto le patch di sicurezza di dicembre 2019 e l’update, identificabile con la versione A405FNXXU2ASK2, è già disponibile per il download via OTA (Over the Air) anche in Italia.

In arrivo un nuovo smartphone con display estendibile?

Dopo il Galaxy Fold, caratterizzato da uno schermo flessibile, Samsung potrebbe presto lanciare sul mercato un nuovo smartphone innovativo, contraddistinto da un display estendibile. I piani dell’azienda sono stati svelati dall’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, che ha pubblicato una domanda di brevetto del colosso di Seul riguardante il progetto di un nuovo device con uno schermo di dimensioni variabili a seconda delle necessità. Il documento è stato depositato lo scorso giusto ed è stato scovato di recente dal sito specializzato Patently Mobile. Le immagini presenti al suo interno raffigurano un dispositivo caratterizzato da un display che può essere arrotolato verso l’interno per accorciarne l’altezza o fatto scorrere verso l’esterno per aumentarne le dimensioni.