Samsung prepara i nuovi Galaxy Buds: possibile lancio a inizio 2020

Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo modello di Galaxy Buds, gli auricolari true wireless diretti competitor degli AirPods di Apple. In particolare, l’azienda sudcoreana pensa a cuffie senza fili che vantino una batteria migliorata rispetto ai modelli precedenti, così da garantire un’autonomia superiore a chi le utilizza. A svelare i piani di Samsung sono alcuni documenti presentati alla Federal Communication Commissions e resi pubblici dal portale Droid Life che contengono alcune informazioni sul nuovo modello di Galaxy Buds.

Samsung, a inizio 2020 Galaxy Buds con batteria migliore

I nuovi Samsung Galaxy Buds potrebbero debuttare già nel febbraio 2020 in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, durante il quale l’azienda dovrebbe svelare anche la nuova linea di smartphone Galaxy S11 e, secondo alcune discrezioni, anche il nuovo pieghevole Galaxy Fold 2. I documenti che Samsung ha presentato alla Federal Communication Commissions (FCC) contengono informazioni relative a un modello di auricolari che dovrebbero vantare una capacità di 300 mA, combinati ai 600 mA della custodia di ricarica. Questi dati farebbero pensare a delle nuove cuffie con più autonomia rispetto a quelle attuali: tuttavia, come sottolineato da The Verge, i numeri segnalati potrebbero essere soggetti a cambiamenti prima del lancio. Ad esempio, nei documenti presentati alla FCC per il primo modello di Galaxy Buds Samsung riportava valori più alti rispetti a quelli del device messo in commercio.

AirPods e Galaxy Buds: il confronto

Le presunte intenzioni di Samsung di lanciare un nuovo modello di auricolari wireless ripropone inevitabilmente il confronto tra Galaxy Buds e AirPods, di cui Apple ha recentemente svelato l’inedita versione Pro con alcuni importanti miglioramenti rispetto al passato. Al netto dei progressi datti da Cupertino, tuttavia, la rivista Consumer Reports ha recentemente consegnato a Samsung Galaxy Buds lo scettro di cuffie senza fili migliori sul mercato, vista la qualità del suono considerata impareggiabile. Tutto ciò non basta però agli auricolari dell’azienda sudcoreana per insidiare il dominio di AirPods in termini di vendite, come dimostrato dalla decisione di Apple di raddoppiare la produzione dell’ultimo modello true wireless per rispondere a una richiesta oltre le attese.