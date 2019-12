Samsung, al lavoro su un nuovo smartphone con display estendibile

Gli smartphone flessibili rappresentano una delle più importanti novità dell’anno. Il 2019 è stato l’anno del debutto della prima edizione del Galaxy Fold, ma anche di Motorola Razr, il primo smartphone pieghevole del brand di Lenovo.

Sembra però che Samsung voglia spingersi oltre e stia lavorando su dispositivi dotati di schermi estendibili.

A svelare i piani dell’azienda è direttamente l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, che ha pubblicato una domanda di brevetto di Samsung relativa al progetto di un nuovo smartphone caratterizzato da un display con dimensioni variabili a seconda delle necessità.

Schermo flessibile e arrotolatabile

Il brevetto, scovato da Patently Mobile e depositato lo scorso giugno, vanta un design di visualizzazione flessibile a scorrimento e svela il progetto di un dispositivo caratterizzato da un display che può essere arrotolato verso l’interno per accorciarne l’altezza o fatto scorrere verso l’esterno per aumentarne le dimensioni.

Come si evince dalle immagini pubblicate dall’USPTO, nel caso in cui il progetto vedrà luce, saranno gli stessi utenti a modificare le dimensioni del display quando necessario, manipolando con una delle dita la piastra posteriore mobile di cui sarà dotato lo smartphone.

Stando a quanto rivelato dal brevetto depositato dalla società sud coreana, lo smartphone comprenderà vari sensori, tra i quali uno per le impronti digitali, integrato sotto il display, un sensore per le gesture, un giroscopio, un accelerometro, un sensore a infrarossi, uno per la luminosità e un sensore biometrico.

Samsung: gli ultimi progetti in cantiere

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung sarebbe al lavoro anche al progetto di un nuovo powerbank con integrato un sistema di ricarica wireless rapida. Sul sito ufficiale della FFC, un’ente di certificazione statunitense, è apparso un nuovo documento che svela un dispositivo, identificato dal codice UB-3300, con una capacità di 10mila mAh.

Molto probabilmente si tratta della nuova versione della batteria portatile con numero modello EB-U1200, attualmente disponibile sul mercato.