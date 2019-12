Un regalo certamente gradito per il Natale, soprattutto per i patiti delle nuove tecnologie, può essere rappresentato da un tablet, strumento ormai diventato sempre più versatile e utile anche per chi lavora in mobilità. Ma quali sono i modelli migliori da poter acquistare oggi sul mercato? Ecco una selezione dei migliori dispositivi del settore, divisi per fasce di prezzo e qualità media.

I top di gamma

Tra i top di gamma va inserito di diritto l’ultimo tablet di casa Apple, il nuovo iPad di settima generazione, che introduce un display più grande e la compatibilità con la Smart Keyboard. Su Amazon attualmente in vendita a 360 euro, il nuovo iPad propone un display retina da 10,2 pollici e una serie di recenti innovazioni, fra le quali la compatibilità con Apple Pencil2, il veloce chip A10 Fusion, fotocamere e sensori evoluti, una portabilità e connettività competitive, facilità d’uso e una batteria dalla durata sempre più lunga, almeno rispetto ai modelli del passato. Nella stessa categoria può rientrare di diritto anche Samsung Galaxy Tab S4, dispositivo della famiglia Galaxy di Samsung dotato di scansione della retina, di una batteria più capiente e di uno schermo più grande rispetto ai suoi predecessori. In pratica, poi, Tab S4 si può utilizzare come un vero e proprio Pc, servendosi anche di mouse e tastiera. Il tablet vanta un display super Amoled da 10.5", una risoluzione per 2560 x 1600 pixel, una memoria RAM da 4 GB e uno spazio d’archivio da 64 GB (espandibile fino a 400 GB). La versione Wi-Fi, su Amazon, è attualmente venduta a poco più di 600 euro.

Due dispositivi di fascia media

Per chi vuole risparmiare, acquistando comunque un prodotto valido e restando sempre in casa Samsung, può fare affidamento sul Galaxy Tab S5e. La sua dote principale è il fatto di essere particolarmente sottile con i suoi 5,5 mm di spessore e i 400g di peso, proponendo allo stesso tempo una batteria con una discreta autonomia, ottima per chi lavora in mobilità. Dispone di un buon comparto hardware, esaltato da un display Amoled da 10.5", in grado di riprodurre colori perfetti ed una profondità d'immagine gradevole, l’ideale anche per chi utilizza il tablet per vedere film o serie tv. Sempre restando in una fascia di qualità media, ecco il Huawei M5 Lite 10, in vendita attualmente a poco più di 220 euro online e dotato di un display da 10.1” con risoluzione a 1920 x 1200 pixel. Il tablet propone quattro altoparlanti stereo creati con potenziati dalla tecnologia Huawei Histen che offre un sound profondo e una batteria da 7500mAh che permette di ascoltare fino a 55 ore di musica, guardare 13 ore di video e giocare per 8 ore. Il tempo di ricarica stimato, grazie alla modalità “quick charge” avviene in meno di 3 ore.

Risparmiare con qualità

Infine ecco due dispositivi dedicati a chi non vuole spendere troppo e si accontenta di un tablet dalle prestazioni discrete. A circa 200 euro online si può acquistare Xiaomi Mi Pad 4, dotato di uno schermo 8" 16:10 full screen, con batteria a 6000mAh, che fornisce dunque un’autonomia abbastanza molto buona. Dedicato a chi cerca un tablet compatto e dalle modalità di utilizzo piuttosto semplici. L’ultima proposta, in vendita online a 70 euro, è l’Amazon Fire 7, tablet griffato dal colosso delle vendite sul web che si offre ad un prezzo davvero concorrenziale, venendo però incontro alle esigenze di chi non ha troppe pretese. Lo schermo è da 7’’, la memoria interna da 16 o 32 GB (espandibile fino a 512 GB con una scheda microSD), la batteria ha un’autonomia fino a 7 ore per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica.