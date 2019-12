Samsung, al lavoro su un nuovo powerbank con ricarica wireless

Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo powerbank con integrato un sistema di ricarica wireless rapida.

A svelare i piani dell’azienda è un nuovo documento recentemente apparso sul sito ufficiale della FFC, un’ente di certificazione statunitense.

Il nuovo dispositivo, identificato dal codice UB-3300, sarà probabilmente la nuova versione della batteria portatile con numero modello EB-U1200, anch’essa apparsa sulla pagina della FCC prima del suo debutto sul mercato.

Nuovo powerbank: caratteristiche

Il nuovo sistema di ricarica, come riportato nella documentazione del prodotto pubblicata dall’ente statunitense di certificazione, avrà una capacità di 10mila mAh e supporterà la ricarica rapida fino a 15W in modalità wireless e fino a 25W con il cavo di ricarica USB.

Inoltre, probabilmente sarà molto simile per design alla versione precedente: gli utenti potranno usufruire della ricarica wireless appoggiando il proprio smartphone su una sagoma realizzata in materiale gommato che sarà lievemente rialzata rispetto alla scocca del dispositivo.

Il powerbank sarà inoltre dotato di due ingressi USB-C e potrà essere messo in funzione tramite l’apposito pulsante di accensione. Gli utenti potranno anche verificare lo stato della batteria del dispositivo consultando gli indicatori a Led integrati.

Samsung: le ultime novità

Samsung avrebbe nei piani il lancio di un nuovo modello di Galaxy Buds. L’azienda, come svelato da Droid Life, avrebbe presentato alla FCC (Federal Communication Commissions) dei nuovi documenti che fanno riferimento a un nuovo modello di auricolari true wireless con capacità di 300 mA, combinati ai 600 mA della custodia di ricarica.

Stando alle indiscrezioni, Samsung potrebbe aver intenzione di presentare le nuove cuffie senza fili, insieme alla nuova gamma di smartphone Galaxy S11, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Secondo altri rumors il palco spagnolo potrebbe anche essere la giusta occasione per presentare al grande pubblico la tanto vociferata seconda generazione del pieghevole: Galaxy Fold 2.