Oppo ha presentato a Londra il nuovo smartphone Reno 2, che andrà a competere con gli altri device di fascia media. La compagnia cinese ha puntato forte sul comparto fotografico, che potrà contare su ben quattro obiettivi, il principale da 48 megapixel, con funzioni che garantiranno scatti di ottima qualità in qualsiasi condizione di luce. Non mancano inoltre alcune novità riguardanti i video, sebbene l’aspetto più interessante sia ancora una volta il rapporto qualità prezzo: il modello base di Oppo Reno 2 sarà disponibile a partire da 499 euro.

Oppo Reno 2 punta sulla qualità di foto e video

La Quad Camera incorporata nella scocca sul lato posteriore, con i quattro sensori in fila verticale, spicca tra i punti di forza del nuovo Oppo Reno 2. L’obiettivo principale da 48 megapixel, basato su un sensore Sony IMX586, è abbinato a un teleobiettivo da 13 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e una lente monocromatica da 2 megapixel per la modalità ritratto. Secondo Oppo la tecnologia di cui è dotato il comparto fotografico è pensata per consentire “ogni tipo di scatto, da vicino o da lontano, in movimento o da fermo, di giorno o di notte”. Grazie all’Ultra Dark Mode, per esempio, ogni fotografia realizzata in assenza di luce permette di cogliere i soggetti nel dettaglio. Reno 2 permette di eseguire uno zoom ibrido fino a 5x e uno zoom digitale che arriva a 20x. Il comparto video si arricchisce inoltre della funzione Ultra Steady Video, che stabilizza le immagini permettendo di ottenere filmati nitidi e fluidi anche in movimento. Per il lato frontale, Oppo ha optato per una fotocamera pop-up da 16 megapixel che spunta in 0,8 secondi e consente di registrare video con effetto bokeh.

La versione luminous black del nuovo Oppo Reno 2 (Oppo/Twitter)

Oppo Reno 2: specifiche, prezzo e quando arriverà in Italia

Oppo Reno 2 possiede un display Amoled da 6,5 pollici privo di notch che, grazie al processore 730G di Snapdragon di Qualcomm, rende lo smartphone particolarmente adatto agli amanti dei videogiochi. Il nuovo modello può contare inoltre su 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna, mentre la batteria da 4.000 mAh vanta anche la ricarica veloce, con il 51% di autonomia restituito in 30 minuti. Il sistema operativo di Reno 2 è ColorOs 6.1, che si basa su Android 9 e offre un’esperienza d’uso ottimizzata. Oppo ha presentato due colorazioni del nuovo smartphone: luminous black e ocean blue, entrambe disponibili in Italia dal 18 ottobre a 499 euro.

La versione economica Reno 2Z a 349 euro

Durante l’evento di Londra Oppo ha presentato anche una versione più economica del nuovo smartphone, chiamata Reno 2Z. Il modello si differenzia dal Reno 2 per alcune specifiche, come il processore Helio P90 e la memoria interna da 128 GB. Anche Reno 2Z arriverà sul mercato italiano il 18 ottobre, al prezzo di 349 euro.