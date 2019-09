Oppo 5K, in arrivo smartphone con fotocamera da 64MP

Dopo il debutto sul mercato di Realme XT, il primo smartphone al mondo con fotocamera da 64MP, anche Oppo sarebbe al lavoro su una tecnologia il cui punto di forza è proprio la fotocamera posteriore.

Su TENAA è apparso un nuovo smartphone con nome in codice PCNM00, che molto probabilmente sarà il futuro Oppo 5K.

Tra le caratteristiche, il nuovo device tecnologico di Oppo vanterà una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, a cui sarà abbinata una lente da 8 megapixel e due sensori entrambi da 2 megapixel.

Oppo 5K: specifiche tecniche

Oppo 5K monterà uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ (2340x1080 pixel) e un sensore impronte digitali integrato. Avrà come sistema operativo Android 9 Pie, offrirà 8GB di Ram e 128GB di memoria interna, espandibile con microSD e avrà un peso complessivo di 182 g. Per quanto riguarda la batteria, Oppo 5K ne monterà una da 3920 mAh, con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0. Il nuovo smartphone avrà, inoltre, una fotocamera per i selfie da 32 megapixel: più prestante rispetto a quella di Realme XT da 16 megapixel.

Realme XT è il primo smartphone con fotocamera da 64MP: caratteristiche

Realme XT, disponibile dal 16 settembre in due diverse colorazioni Pearl White e Pearl Blue, come accennato in precedenza, è il primo smartphone con fotocamera da 64 megapixel al mondo. Svelato per la prima volta nel mese di giugno da Madhav Sheth, Ceo di Realme India, che aveva parlato in anteprima della presenza del sensore Samsung GW1 da 64 Megapixel, Realme XT è disponibile in tre varianti da 4, 6 o 8 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna, al prezzo di partenza di 15.999 INR (200 euro). Il nuovo smartphone di Realme ha come sistema operativo Android 9 Pie e monta una batteria da 4.000 mAh con sistema di ricarica VOOC 3.0 a 20W.