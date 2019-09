Xiaomi, Redmi Note 8 Pro sarà disponibile in Italia dal 5 ottobre

È ufficiale: Redmi Note 8 Pro, il successore del campione di vendite Redmi Note 7, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 5 ottobre. Lo ha annunciato da poco Xiaomi, specificando che lo smartphone arriverà sugli scaffali dei negozi in tre diverse colorazioni: Mineral Gray, Pearl White e Forest Green. La variante con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna costerà 299,90 euro, mentre quella con 64 GB di storage avrà un prezzo di 259 euro. Sarà possibile acquistare il dispositivo sul sito Mi.com, nei Mi Store e nelle principali catene di distribuzione. Non è al momento nota l’eventuale disponibilità su Amazon Italia.

Le caratteristiche tecniche di Redmi Note 8 Pro

Nella parte posteriore, Redmi Note 8 Pro ospita una fotocamera da 64 megapixel di risoluzione (basata sul sensore Samsung ISOCELL GW1, un secondo sensore da 8 megapixel con lente grandangolare equivalente da 13 mm, una terza, posizionata sotto al flash, da 2 megapixel e dotata di una lente macro e un sensore di profondità da 8 megapixel. Per ottenere degli scatti a 64 megapixel è necessario attivare un’apposita modalità, altrimenti il sensore principale continuerà a fotografare a 12 MP. La fotocamera frontale da 20 megapixel è caratterizzata da una lente con apertura f/2.0. Per favorire la condivisione di contenuti sui social media, Xiaomi ha introdotto la modalità “Breve Video” con cui è possibile realizzare delle clip lunghe al massimo 15 secondi, personalizzabili con filtri e musica.

Il display LCD da 6,53 pollici ha una risoluzione di 2340x1080 pixel ed è interrotto da un piccolo notch a goccia. Lo smartphone è basato sul SoC MediaTEk Helio G90T octacore, supportato da 6 GB di Ram in entrambe le versioni e in grado di garantire delle prestazioni di buon livello. La batteria da 4.500 mAh, la più grande di tutta la serie, supporta la ricarica veloce da 18W.