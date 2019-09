Xiaomi Mi 9 Lite arriva in Italia, in vendita da ottobre

Arriva anche in Italia il nuovo Xiaomi Mi 9 Lite, conosciuto al di fuori dell’Europa come Xiaomi CC9, lo smartphone presentato per la prima volta in Cina, insieme al nuovo CC9e, la variante più economica, nel mese di luglio 2019, in un evento dedicato tenutosi a Pechino.

Il nuovo dispositivo di fascia media di casa Xiaomi arriverà nei negozi dal mese di ottobre 2019 e sarà disponibile con i principali operatori italiani in tre diverse colorazioni: Pearl White, Aurora Blue e Onyx Grey.

Non si hanno per ora informazioni ufficiali riguardo il suo prezzo.

Xiaomi Mi 9 Lite: specifiche tecniche

Xiaomi Mi 9 Lite è il modello più performante della nuova linea lanciata in collaborazione con Meitu. Monta un display Amoled da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia, protetto dal vetro Gorilla Glass 5 che lo ripara da eventuali graffi e urti.

Grazie alle cornici sottili e alla fotocamera per selfie posizionata nel notch a goccia, il nuovo smartphone vanta un rapporto schermo-scocca del 91%.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il comparto fotografico: proprio come i fratelli Mi 9T e Mi9T Pro, Mi 9 Lite vanta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony con risoluzione di 48 megapixel. Alla lente principale si aggiunge un sensore ultrangolare da 8 megapixel e una lente per la profondità da 2 megapixel.

Prestante anche la fotocamera frontale con risoluzione da 32 pollici: un elemento di attrattiva per tutti i giovani che puntano all’acquisto di un dispositivo con il quale effettuare selfie di qualità.

Altre caratteristiche

Xiaomi Mi 9 Lite è perfetto anche per gli utenti che hanno più di un numero di telefono: permette di utilizzare due schede SIM contemporaneamente. Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 4030 mAh, in grado di offrire fino a due giorni di autonomia. Il nuovo smartphone della serie Mi 9 ha come sistema operativo Android 9 Pie e come processore Qualcomm Snapdragon 710 con GPU Adreno 616. Offre, inoltre, 6GB di Ram, 64 o 128GB di memoria interna, supporto al WiFi dual band e al Bluetooth 5.0.