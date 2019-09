Holly e Benji, su smartphone il gioco che fa rivivere gli anni '80

Prodotto e realizzato dal 1983 al 1986, ‘Holly e Benji’ è il nome dell'anime televisivo tratto dal manga ‘Capitan Tsubasa’ che più di tutti ha coinvolto gli appassionati di calcio nati in quegli anni. Trasmesso nel nostro Paese da Italia 1 proprio a partire dal 1986, il cartone ha riscosso un importante successo di pubblico, tanto da rimanere ancora oggi un’icona per molti. Per celebrare la serie ecco che arriva in Occidente ‘Captain Tsubasa Zero – Miracle Shot’, videogioco per smartphone scaricabile gratuitamente per gli utenti Android ed Apple.

I protagonisti originali

Nel titolo si troveranno i protagonisti che più di tutti spiccavano nella storia, ovvero Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) e dei suoi amici-rivali Genzo Wakabayashi (Benji Price) e Kojiro Hyuga (Mark Lenders). La particolarità del gioco per dispositivi mobili è che sono stati fedelmente riprodotti anche inserendo la voce dei veri doppiatori, oltre al lavoro degli sviluppatori che hanno ricreato sia l’atmosfera e le ambientazioni dell’anime ideato da Yoichi Takahashi.

Le caratteristiche del gameplay

Per quanto riguarda il gameplay, l’utente si troverà a dover disputare delle partite di calcio simulate ma realistiche, complete di mosse speciali prese direttamente dall'anime e grazie al pulsante ‘miracle shot’ durante una partita ci si potrà divertire a scatenare combo particolari, tra dribbling, passaggi e tiri ad effetto. Oltre alle partite, l’utente dovrà allenare nel migliore dei modi tutti i propri giocatori per consentire loro di ottenere nuove abilità e farli diventare così dei veri e propri fuoriclasse. E senza migliorare le abilità dei giocatori sarà molto complicato ottenere le vittorie. Si potrà inoltre modificare la rosa dei calciatori e anche le divise al fine di ottenere una squadra del tutto personalizzata.

Le mosse speciali

Tutti i personaggi più celebri di ‘Holly e Benji’ potranno utilizzare le mosse speciali che li hanno resi celebri anche nell'anime, ricreate fedelmente per essere disponibili nell’app scaricabile sugli smartphone. Una grande novità, inoltre, è la possibilità di scegliere tra numerosi personaggi inediti, le cui storie e abilità sono state implementate nello specifico per questo videogioco e non risalgono alla vicenda originale.