Motorola annuncia l’arrivo di un nuovo smartphone top di gamma 5G

Francoise LaFlamme, Chief Strategy and Marketing Officer di Motorola, ha confermato l’arrivo sul mercato di un nuovo smartphone top di gamma compatibile con le reti 5G. Non sono ancora note informazioni relative alla data di uscita o al prezzo del dispositivo. “Se lanci uno smartphone 5G da 399 dollari dovrai sacrificare molti elementi che la gente apprezza”, afferma LaFlamme, lasciando intendere che difficilmente il nuovo smartphone sarà economico. Al momento, i dispositivi di fascia alta in grado di supportare il 5G hanno un costo superiore agli 800 euro e sembra probabile che anche il nuovo Motorola rientrerà in questa fascia di prezzo.

Gli smartphone One Zoom e Moto E6 Plus

Sul palco di Ifa 2019, Motorola ha presentato due nuovi smartphone: One Zoom e Moto E6 Plus. Il primo è un dispositivo di fascia media caratterizzato da una quadrupla fotocamera posteriore. Uno dei sensori fotografici è dotato in un’ottica tele 3X, capace di realizzare ingrandimenti 10X sfruttando lo zoom ibrido. Come si può intuire il nome dello smartphone deriva proprio da questa peculiare feature. Inoltre, il device presenta un display OLED da 6,4 pollici, con risoluzione FullHD+ e dotato di un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 675 ed è supportato da 4GB di Ram e 128 GB di memoria interna (espandibile). In Italia è già disponibile a 399 euro. Moto E6 Plus, invece, è uno smartphone entry level dotato di una doppia fotocamera posteriore (con un sensore principale da 13 MP e un secondo da 2 MP adibito al rilevamento della profondità di campo), un display da 6,1 pollici con risoluzione Full HD, un processore Mediatek Helio P22, una batteria da 3.000 mAh, un sensore di impronte posto nella parte posteriore della scocca e il sistema operativo Android 9 Pie. È disponibile in due versioni: una con 2GB di Ram e 32 GB di memoria interna e un'altra con 4GB di Ram e 64 GB di storage.