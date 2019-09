Ifa 2019, LG presenta i nuovi smartphone K40S e K50S

All’Ifa 2019, la più grande fiera hi-tech europea, in corso a Berlino fino all’11 settembre, LG ha presentato due nuovi smartphone entry level: LG 40S e K50S.

Si tratta delle versioni S dei modelli K40 K50, che si vanno ad aggiungere ai dispositivi della serie K. Vantano display migliori, un comparto fotografico più prestante e batterie più grandi ed efficienti.

I nuovi modelli saranno disponibili in Europa, America Latina e Asia a partire dal prossimo ottobre. Gli utenti potranno scegliere tra due differenti colorazioni, New Aurora Black e New Moroccan Blue. Entrambi avranno un prezzo di listino inferiore ai 200 euro.



LG K40S e K50S: specifiche tecniche

Dal design sottile e moderno, entrambi i nuovi modelli hanno come sistema operativo Android 9 Pie e, oltre ad un prezzo super competitivo, offrono un’esperienza gaming migliorata rispetto alle versioni precedenti.

Per quanto riguarda il display, K40S ne monta uno HD+ da 6,1 pollici; K50S ne ha uno leggermente più grande ( 6,5 pollici). In entrambi i modelli lo schermo è dotato di un notch a goccia ed è attorniato da una cornice più ispessita nella parte inferiore.

LG K40S K50S (LG)

Differenze tra i due modelli

K40S e K50S differiscono per la capacità della batteria e per il numero di sensori di cui è composta la fotocamera posteriore.

K50S monta una batteria da 4.000mAh e una tripla fotocamera equipaggiata con un sensore principale da 13 MP, un grandangolo da 5 MP e un terzo di profondità da 2 MP. K40S, invece, con batteria da 3.500 mAh, ha una doppia fotocamera posteriore con lente principale sempre da 13 MP e un secondo sensore da 5 MP.

“Questi nuovi dispositivi della serie K offrono un'esperienza multimediale ottimizzata competitiva con i migliori smartphone della fascia di prezzo", ha dichiarato Morris Lee, vicepresidente senior di LG Electronics Mobile Communications Company. "Con schermi migliorati e fotocamere più versatili, la K50S e la K40S rappresentano un valore eccezionale che dimostra l'impegno di LG nel mettere al primo posto le esigenze dei consumatori”.