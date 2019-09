Anche quest'anno Berlino ospiterà l'Ifa, una delle fiere tecnologiche più attese e conosciute al mondo, che andrà in scena dal 6 all'11 settembre. Acronimo di Internationale Funkausstellung Berlin, la rassegna rappresenta l'occasione per le aziende del settore di presentare i prototipi che verranno poi lanciati sul mercato. Nel complesso, saranno presenti circa 1.500 espositori provenienti da 48 Paesi diversi. Ecco allora, dagli smartphone fino ai computer e ai dispositivi indossabili, tutte le novità attese nella kermesse berlinese.

Le novità nel mercato degli smartphone

Anche in questa edizione 2019, una parte preponderante della fiera sarà dedicata al mondo degli smartphone. Samsung, che ha già presentato a inizio agosto il suo Note 10, dovrebbe portare a Berlino altri modelli di medio rango. Anche Nokia dovrebbe fare la stessa scelta, optando per smartphone non al top del suo assortimento, col Nokia 5.2, Nokia 6.2 e Nokia 7.2. Si attendono novità anche da LG che potrebbe presentarsi in fiera con il suo G8X, smartphone dotato di lettore di impronte sotto lo schermo. Sony, invece, potrebbe svelare il suo Xperia 2. Allo stesso modo, Lenovo dovrebbe presentare i suoi nuovi modelli.



I dispositivi indossabili

Tra i protagonisti di Ifa 2019 ci sarà sicuramente Fitbit, con i suoi dispositivi indossabili. Su tutti Fitbit Versa 2, lo smartwatch che ha l'assistente vocale Alexa incorporato e che verrà presentato ufficialmente in Europa dall'azienda statunitense. Pure Samsung, oltre agli smartphone, dovrebbe ritagliarsi una spazio anche in questo settore con la gamma Galaxy Watch e Fit. C'è grande attesa, infine, dopo la presentazione in Cina, per i nuovi prodotti Huami con il brand Amazfit.



Il settore dei computer

Pur non presentando grosse novità, Dell dovrebbe mettere a disposizione di appasionati e non uno stand molto grande in cui sarà possibile provare e visionare computer preassemblati, portatili e tutti gli accessori correlati prodotti dall'azienda. Asus dovrebbe ufficializzare il lancio di nuovi notebook, mentre Acer potrebbe annunciare un nuovo pc proprio alla fiera di Berlino. Da Lenovo, invece, ci si aspetta l'annuncio di una nuova generazione di personal computer compatibili con il 5G e caratterizzati da un'elevata durata della batteria.