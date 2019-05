Huawei lancia nel Regno Unito il primo smartphone 5G

Huawei ha ufficialmente presentato a Londra il Mate 20 X 5G, il primo smartphone compatibile con le reti 5G, in fase di sviluppo in molti Paesi. È stato realizzato sulla base del Mate 20 X, lanciato dal colosso di Shenzhen alla fine del 2018. Il dispositivo arriverà nel Regno Unito a giugno con gli operatori Vodafone, O2, EE e Tre al prezzo di 999 sterline. Pur essendo il primo smartphone compatibile col 5G, presto Mate 20 X 5G dovrà competere sugli scaffali con device come il Galaxy 10 5G di Samsung, il Reno 5G di Oppo e lo OnePlus 7 Pro 5, annunciato da poco. Per mettere le mani su un iPhone 5G di Apple sembra che sarà necessario attendere fino al 2020.

Le caratteristiche del Mate 20 X 5G

Mate 20 X 5G è dotato di un ampio display OLED da 7,2 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2244 pixel) e notch a goccia, un processore HiSilicon Kirin 980 Octa Core a 2.6 GHz, un lettore di impronte sul retro, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile tramite NM Card). Nella parte posteriore del dispositivo sono presenti tre fotocamere: un sensore principale da 40 megapixel, uno da 20 megapixel e un terzo da 8 megapixel. Nella parte frontale, invece, è presente una singola fotocamera da 24 megapixel. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4200 mAH (il Mate 20 X originale ne contiene una da 5000 mAh).

Le previsioni dei ricercatori di Strategy Analytics

In base alla previsioni dei ricercatori di Strategy Analytics, nel corso del 2019 saranno venduti 5 milioni di smartphone compatibili con la nuova connessione 5G, pari a circa l’1% delle consegne globali complessive. Questo debutto in sordina sarà causato dalla scarsa diffusione delle infrastrutture necessarie e dal costo elevato dei dispositivi. Per gli analisti saranno gli smartphone di Samsung a trainare il mercato nel corso dell’anno.