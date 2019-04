Smartphone 5G, nel 2019 saranno consegnati 5 milioni di dispositivi

I primi smartphone compatibili con la nuova connessione 5G stanno per debuttare sul mercato, ma il loro sarà un ingresso in sordina e piuttosto marginale, a causa della mancanza di reti e dell’alto costo dei dispositivi. Secondo i ricercatori di Strategy Analytics, infatti, nel 2019 ne verranno consegnati 5 milioni, pari a circa l’1% delle consegne globali complessive.

Samsung traina il nuovo mercato

A trainare il mercato nascente degli smartphone 5G sarà inizialmente Samsung grazie al lancio dei primi dispositivi in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma gli analisti sostengono che nel corso del 2019 l’azienda asiatica sarà seguita da Lg, Huawei, Xiaomi, Motorola e dagli altri brand che hanno già realizzato questo tipo di device. Come ormai noto da tempo, invece, Apple dovrebbe presentare e lanciare il primo iPhone 5G solo nel 2020. Come afferma l'analista Ville Petteri-Ukonaho, Cupertino “sembra essere almeno un anno dietro a Samsung nella corsa degli smartphone 5G e deve stare attenta a non rimanere troppo indietro”. Tuttavia, il nuovo accordo siglato con Qualcomm potrebbe risultare decisivo per accelerare le tempistiche e tentare una rimonta sulle case concorrenti.

5G ancora in sperimentazione

Il settore delle telecomunicazioni 5G è ancora in fase di sperimentazione e su questo fronte l’azienda cinese Zte è in prima linea. È sua infatti la prima chiamata al mondo realizzata sulla rete di quinta generazione, effettuata lo scorso gennaio. Dopo i primi tentativi risalenti agli ultimi mesi del 2018, il gruppo di Shenzhen è riuscito a portare a termine con successo il primo test commerciale di una chiamata conforme allo standard ‘Rel-15 3GPP’ del 5G, in modalità Nsa ("non-standalone", cioè con la rete 5G supportata dall'infrastruttura 4G esistente). In ogni caso, gli analisti sono convinti che le opportunità a lungo termine offerte dal nuovo standard di comunicazione restano molto grandi, tanto che nel 2025 nel mondo saranno consegnati un miliardo di smartphone compatibili con il 5G.