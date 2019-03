Samsung Galaxy A40, svelato il prezzo di vendita in Europa

Il sito Mysmartprice ha rivelato che Samsung Galaxy A40 dovrebbe arrivare in Europa al prezzo consigliato di 249 €. Lo smartphone low cost dell’azienda sudcoreana potrebbe arrivare nel Vecchio Continente a breve distanza dal lancio di Galaxy A50, annunciato durante il Mobile World Congress assieme al modello A30. In base a quanto trapelato dalle tabelle di Geekbench emerge che Galaxy A40, proprio come gli altri dispositivi di fascia media annunciati da Samsung a Barcellona, dovrebbe essere dotato di Infinity-UDisplay, il nuovo schermo SuperAMOLED con una risoluzione FullHD+, e di un comparto hardware basato sul Soc (System-on-a-chip) Exynos 7885 octa core, con 4 GB di memoria RAM. Infine, il device dovrebbe essere dotato del sistema operativo Android Pie 9 e dell’interfaccia utente One UI.

Le caratteristiche di Galaxy A50

Il prezzo svelato da Mysmartprice non è stato ancora confermato ufficialmente da Samsung. È comunque lecito aspettarsi che Galaxy A40 costerà meno del suo ‘fratello maggiore’ Galaxy A50, dotato di specifiche tecniche superiori. Infatti, il dispositivo offrirà agli utenti 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna, una batteria da 4000 maH con ricarica rapida e tre fotocamere posteriori (da 25, 5 e 8 Megapixel).Il prezzo previsto per Galaxy A50 è di 359 €.

Il primo smartphone pieghevole di Samsung

Oltre ai dispositivi di fascia media, sul palco del Mobile World Congress Samsung ha presentato ufficialmente anche Galaxy Fold, il suo primo smartphone pieghevole. Il dispositivo è dotato di un display da 4,6 pollici che, una volta aperto, diventa da 7,3 pollici. Questa feature consentirà agli utenti di gestire ben 3 applicazioni in contemporanea sullo schermo di dimensioni maggiori. Non mancano altre caratteristiche tecniche interessanti, come 12 GB di memoria RAM, ben 6 fotocamere e una doppia batteria che permetterà di ricaricare anche un secondo device. Galaxy Fold sarà disponibile in Europa dal 3 maggio 2019 al prezzo di 2.000 euro.