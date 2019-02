Apple, iPhone ricondizionati ufficialmente in vendita anche in Italia

Recentemente, Apple ha introdotto sul proprio sito italiano una nuova sezione in cui è possibile acquistare degli iPhone ricondizionati. Pur essendo usati, gli smartphone in vendita sono stati completamente risistemati e, proprio come i modelli nuovi, godono di un intero anno di garanzia. Questa nuova possibilità offerta dalla società di Cupertino rappresenta una valida alternativa all’acquisto di un cellulare nuovo o di seconda mano.

Le caratteristiche degli iPhone ricondizionati

Apple chiarisce che comprare un iPhone ricondizionato è molto diverso dall’acquistarne uno usato. Ogni smartphone di questo tipo in vendita sul sito ufficiale della compagnia include una batteria nuova, un guscio esterno mai utilizzato in precedenza e persino dei ricambi originali, perfetti per far fronte a ogni imprevisto. La confezione, anch’essa nuova di zecca, contiene, inoltre, vari accessori utili e cavi.

Prezzi e vantaggi

Acquistare un iPhone ricondizionato direttamente da Apple consente di evitare delle brutte sorprese, come eventuali difetti difficili da riscontrare immediatamente o la presenza, all’interno della confezione, di accessori non originali. Un altro vantaggio è il prezzo scontato a cui sono venduti gli smartphone: comprando un cellulare ricondizionato è possibile risparmiare dai 100 ai 180 € rispetto a un prodotto nuovo. Di seguito, ecco i prezzi presenti sul sito ufficiale di Apple:

• iPhone 7 128 GB ricondizionato: 559 € (sconto di 100 € rispetto ai 659 € del prodotto nuovo)

• iPhone 7 Plus 128 GB ricondizionato: 669 € (sconto di 120 € rispetto ai 789 € del prodotto nuovo)

• iPhone 8 Plus 64 GB ricondizionato: 669 € (sconto di 130 € rispetto agli 829 € del prodotto nuovo)

• iPhone 8 Plus 256 GB ricondizionato: 849 € (sconto di 150 € rispetto ai 999 € del prodotto nuovo)

• iPhone X 64 GB ricondizionato: 899 € (sconto di 160 € rispetto ai 1059 € del prodotto nuovo)

• iPhone X 256 GB ricondizionato: 1049 € (sconto di 180 € rispetto ai 1229 € del prodotto nuovo)