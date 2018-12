Qualcomm: stop alla vendita di iPhone in Cina. Cupertino: non è vero

Nuovi sviluppi nella vicenda legale che coinvolge Qualcomm, società statunitense specializzata nella produzione di chip, e Apple. Secondo quanto riportato da CNBC, la giustizia cinese ha deliberato che l’azienda di Cupertino ha infranto due brevetti e ha emesso un’ingiunzione che vieta la vendita di alcuni modelli di iPhone in Cina.

“'Apple continua a beneficiare della nostra proprietà intellettuale senza volerci compensare”, dichiara Qualcomm. "L'ordine della corte è un ulteriore conferma della forza del nostro portafoglio brevetti''.

La risposta di Apple non si è fatta attendere. Secondo i portavoce dell’azienda fondata da Steve Jobs, tutti i modelli di iPhone sono attualmente ancora disponibili sul mercato cinese.

La replica di Apple

Qualcomm ha annunciato la vittoria in tribunale in una nota pubblicata su CNBC. “Lo sforzo di Qualcomm di vietare i nostri prodotti è l'ennesima disperata mossa da parte di una società che è sotto indagine per le sue pratiche illegali in molti paesi”, ha replicato Apple. “'Tutti i modelli di iPhone restano disponibili per i nostri clienti in Cina''.

Le dichiarazioni di Qualcomm hanno causato un calo in borsa dell’1,54% per l’azienda di Cupertino. I titoli della società di San Diego sono invece saliti del 3,30%.

Le origini della battaglia legale tra Qualcomm e Apple

La battaglia legale tra le due aziende dura ormai da svariati mesi. La disputa è iniziata quando Apple ha denunciato Qualcomm, dichiarando che la società aveva sfruttato la propria posizione dominante nel mercato dei chip per richiedere il pagamento di royalties su dei brevetti su cui non aveva alcun diritto e per aumentare il prezzo dei componenti forniti. In seguito, la società di San Diego ha accusato Cupertino di aver condiviso con Intel, il nuovo fornitore dei modem 4G montati negli iPhone, dei segreti commerciali riguardanti la realizzazione dei processori per smartphone, consentendole di migliorare i propri dispositivi.