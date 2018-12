Cuba apre l’accesso al 3G sui cellulari

Mentre l’Europa e altre diverse parti del mondo si preparano ad accogliere nel 2019 la connessione 5G, i cittadini di Cuba potranno per la prima volta utilizzare i propri cellulari per navigare in Internet grazie a una rete 3G. La novità è stata annunciata da Mayra Arevich, presidente di Etecsa, compagnia che possiede il monopolio delle telecomunicazioni statali nel paese. Si tratta di un cambiamento rivoluzionario: fino a questo momento, infatti, i cubani potevano utilizzare i propri smartphone solamente per comunicare con indirizzi e-mail statali; per tutto il resto, era necessario appoggiarsi a connessioni wi-fi.

Cuba, i pacchetti per il 3G

Il 3G arriverà finalmente anche a Cuba. Il paese caraibico sarà una delle ultime nazioni a offrire ai propri cittadini l’accesso al servizio, sviluppato da Etecsa. Le reti di terza generazione erano infatti un’esclusiva di pochi eletti, tra cui giornalisti al lavoro per lo stato e uomini d’affari che si trovavano in visita nella nazione. La principale compagnia di telecomunicazioni cubana metterà a disposizione alcuni pacchetti di abbonamenti, che tuttavia saranno accessibili a un numero ristretto di persone, visto che lo stipendio mensile medio di un residente di Cuba equivale a circa 30 dollari al mese, che sarebbe la cifra necessaria per ottenere 4 GB mensili di dati. Per avere a disposizione 600 MB di traffico, invece, l’utente pagherebbe circa 7 dollari. Inoltre, Etecsa prevede un bonus di 300 MB per chi naviga su siti con il dominio nazionale .cu.

Internet mobile a Cuba

L’apertura delle reti 3G ai cittadini è l’ultimo passo di un processo iniziato da qualche anno: nel 2013, infatti, furono aperti i primi Internet café, mentre nel 2015 il governo realizzò i primi hotspot wi-fi. Nonostante un importante passo, il paese resta in evidente ritardo rispetto al resto del globo: un recente report di Ericsson prevede infatti che entro il 2024 le reti basate su connessione 5G possano coprire il 40% di tutto il mondo.