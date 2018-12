LG G7 fit si prepara al debutto in Italia

LG ha ufficialmente annunciato l’arrivo in Italia del suo nuovo smartphone LG G7 fit. Il dispositivo è stato presentato per la prima volta a Berlino durante l’ultima edizione di Ifa, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo. G7 fit combina una qualità costruttiva paragonabile a quella degli smartphone di fascia alta a un prezzo competitivo di 399,90 €.

“I consumatori pongono sempre più attenzione alla qualità e alle funzioni innovative degli smartphone, ma al tempo stesso sono più attenti alla spesa che un nuovo dispositivo comporta. LG si è sempre distinta per la capacità di portare le innovazioni a un pubblico sempre più ampio e con LG G7 fit colmiamo il divario tra i prodotti di punta e quelli di fascia media”, dichiara David Draghi, Mobile Communication Director di LG Electronics Italia. “LG G7 fit rappresenta il perfetto punto d’incontro fra tecnologia avanzata e prezzo, con il vantaggio di poter aderire a una promozione che offrirà ancora più valore ai nostri utenti”.

Uno smartphone resistente

Nelle intenzioni di LG, G7 Fit dovrebbe offrire delle funzionalità paragonabili a quelle di G7 ThinQ. Anche il design dello smartphone riprende quello del ‘fratello’, proponendo un’interessante combinazione tra vetro e metallo lucido. Il nuovo dispositivo è caratterizzato da una notevole resistenza alla polvere e all’acqua, come dimostrato dalla certificazione IP68. Il cellulare ha superato, inoltre, 14 test utilizzati dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti per valutare il funzionamento delle apparecchiature in ambienti ostili.

Le caratteristiche tecniche di G7 fit

LG G7 Fit è dotato di un display IPS da 6,1 pollici ad alta risoluzione (3120 x 1440 pixel). Grazie alla tecnologia Super Bright lo schermo è particolarmente luminoso e consente l’utilizzo dello smartphone all’aperto anche durante le giornate soleggiate. La fotocamera AI CAM, dotata di intelligenza artificiale, è in grado di suggerire le impostazioni di scatto migliori per otto tipologie di soggetti. Utilizzando Google Lens, inoltre, è possibile ottenere informazioni aggiuntive su ciò che viene inquadrato dall’obiettivo.

Il nuovo smartphone di LG si difende bene anche sul lato audio. Presenta ,infatti, un Quad Dac Hi-Fi a 32 bit, in grado di consentire una riproduzione musicale di alto livello. Degna di nota anche la presenza dello speaker Boombox, performante e in grado di garantire un’esperienza migliore quando si utilizza il vivavoce.