“Streets of Rage 4”, uscito oggi, 30 aprile, per Pc, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch è un videogioco del genere picchiaduro a scorrimento prodotto da Lizardcube e Guard Crush Games e pubblicato da DotEmu in associazione con Sega. Si tratta del quarto titolo della serie di “Streets of Rage” e sequel di “Streets of Rage 3” del 1994. Come riporta il sito “Metacritic”, le recensioni della stampa internazionale sono state subito molto buone, confermando almeno da parte degli esperti la bontà del progetto videoludico.

Alcuni commenti della stampa

“Streets of Rage 4 è meraviglioso. Tutto, dal combattimento alla colonna sonora, è stato realizzato nel pieno rispetto dei titoli originali, offrendo una nuova interpretazione della popolare serie”, ha scritto “Good is a Geek” assegnando un bel 95/100 al titolo. “Streets of Rage 4 è un capolavoro. Ha saputo mantenere l'essenza di un classico ma anche reinventare alcuni aspetti già presenti nel suo Dna, adattati per un pubblico contemporaneo”, ha invece recensito “Playstation Universe”, confermando a sua volta la votazione di 95. Insomma, si tratta di un titolo che ha già colpito molto positivamente la stampa di settore, il che può essere un ottimo viatico per far breccia nel cuore degli appassionati di videogiochi, soprattutto del genere picchiaduro a scorrimento.

Cosa aspettarsi dal gioco

Nel descrivere il gioco, la piattaforma di Steam (da cui si può acquistare la versione per Pc) si legge che si tratta della riproposizione di un grande classico, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle, ovvero una trilogia di picchiaduro famosa per il suo gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance che ne fanno da colonna sonora. Il titolo, come detto, riprende fedelmente il gameplay della trilogia originale aggiungendo nuove meccaniche, una grafica migliorata a particolarmente attraente ed una colonna sonora molto coinvolgente e che non tradisce le aspettative. Nel gioco si possono impersonificare personaggi iconici come Axel, Blaze, Adam e altri. Sono state aggiunte alcune mosse inedite per caratterizzare i personaggi e anche brani musicali mai inseriti nella saga prima d’ora. Obiettivo del gioco quello di sfidare a colpi di lotta per le strade una banda di sventurati e inesperti criminali.