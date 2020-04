Hitman, la prima stagione completa è gratis per PS4 fino al 3 maggio

IO Interactive, casa sviluppatrice di videogiochi danese fondata nel settembre del 1990 e riconosciuta nel settore videoludico per la serie di videogiochi “Hitman”, ha deciso di offrire agli utenti di Playstation 4 la possibilità, fino al 3 maggio, di usufruire di una versione della prima stagione completa del titolo in free trial. Una volta effettuato il download, dunque, lo si potrà provare sino a quella data dopo di che non sarà più possibile continuare a giocare se non acquistando regolarmente il titolo, sula cui serie sono però sono attualmente previsti sconti che arrivano fino all’85%, come segnalato in un tweet proprio dalla software house.

La prima serie al completo

Come spiega anche la pagina sul PlayStation Store dedicata ad “Hitman”, questa versione comprende tutte quante le ambientazioni e gli episodi della prima stagione, ovvero Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaido. Il giocatore dovrà indossare i panni dell'Agente 47 con l’obiettivo di uccidere bersagli di rilievo in un thriller di spionaggio che ha raccolto notevole consenso di critica e pubblico, come segnalato proprio da IO Interactive secondo cui il numero di utenti che hanno interagito col gioco ha superato la soglia dei 5 milioni.

La trama

Tutto parte, considerando la trama del titolo, quando proprio l’Agente 47 ha deciso di affrontare i test sottoposti da un’organizzazione, l’ICA, per diventare un assassino professionista. Subito l’uomo si dimostra un killer spietato e dalle doti fuori dal comune, talmente esperto da far insospettire i vertici dell’organizzazione che lo sottopongono ad un difficile prova, quella di ricreare una missione in cui un assassino riuscì contro ogni pronostico ad infiltrarsi in una base aerea militare russa e ad eliminare Jasper Knight, un noto campione di scacchi americano rivelatosi una spia sovietica. L’Agente 47, contro ogni aspettativa, riesce nell’impresa e stupisce tutti, contribuendo ad alimentare una leggenda sul suo conto che sarà rafforzata da altre imprese che lo vedranno protagonista.