PlayStation Plus, annunciati i giochi gratuiti di maggio 2020

Sul blog ufficiale di PlayStation, Sony ha presentato ufficialmente i giochi che tutti gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare a maggio. Si tratta di Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition e di Farming Simulator 19. I due giochi prenderanno il posto di Uncharted 4: Fine di un ladro e DIRT Rally 2.0, che saranno disponibili fino a lunedì 4 maggio.

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

Trasformare una piccola comunità in un’immensa metropoli: è questa la sfida alla base di Cities: Skylines, videogioco gestionale sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive. In base alle scelte del giocatore, la città può prosperare o fallire, dunque ogni scelta deve essere ponderata con la massima attenzione. "Avrai bisogno di intelligenza strategica per evitare che il tuo promettente ecosistema collassi, assicurandoti che la popolazione in crescita costante rimanga soddisfatta e che le industrie che sono la linfa vitale della tua metropoli in espansione continuino a prosperare”, spiega PlayStation sul proprio blog ufficiale. L’edizione per PlayStation 4 del gioco propone agli utenti gli stessi contenuti della versione Pc, anche se mancano le ultime espansioni e, per forza di cose, il supporto alle mod.

Farming Simulator 19

Se gestire un’intera città dovesse rivelarsi troppo faticoso, gli abbonati a PlayStation Plus potranno sempre rilassarsi scaricando Farming Simulator 19, il gioco che simula la vita in aperta campagna. Ecco come PlayStation descrive il gioco sul proprio blog: “Sei stressato dalla movimentata vita metropolitana e desideri guadagnarti da vivere in modo più tranquillo? Ti attende una fuga in campagna con Farming Simulator 19! Lo sviluppatore GIANTS Software ha inserito tantissimi passatempi agricoli per impiegare il tuo tempo mentre gestisci la tua fattoria. Mieti il raccolto, alleva il bestiame, affronta la foresta, monta in sella ai tuoi cavalli… oppure mettiti al volante del tuo trattore John Deere o di uno degli oltre 300 veicoli autentici per l’agricoltura e fatti un giro”.