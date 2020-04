PS4, tutti i giochi in uscita questa settimana

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Dal 27 aprile al 3 maggio 2020, sono diversi i titoli in uscita su Playstation 4. I videogiochi più attesi della settimana sono sicuramente Daymare: 1998 e Sakura Wars. Entrambi i nuovi titoli debutteranno sul mercato di settore nella giornata di domani, 28 aprile, giorno in cui saranno disponibili anche altre due videogiochi: Dragon Ball Z: Kakarot - A New Power Awakens Part 1 e Moving Out.

Il 30 aprile, invece, debutterà sulla console di Sony Streets of Rage 4.

L’elenco completo dei nuovi titoli della settimana

• Dragon Ball Z: Kakarot - A New Power Awakens Part 1, disponibile dal 28 aprile 2020

• Moving Out, in uscita il 28 aprile 2020

• Daymare: 1998, acquistabile dal 28 aprile 2020

• Sakura Wars, disponibile dal 28 aprile 2020

• Streets of Rage 4, in arrivo il 30 aprile 2020

Daymare: 1998 è un survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios in collaborazione con Destructive Creations.

Sakura Wars, invece, è l’ultimo episodio di una delle più grandi IP di Sega in Giappone dalla quale è nato anche un franchise di successo.

Ambientato a Tokyo, il titolo affida agli utenti un compito preciso: ricostruire la Flower Division che rischia lo scioglimento.

“La Flower Division non è all'altezza della propria eredita e rischia di essere chiusa. Come nuovo capitano Seijuro Kamiyama, spetta a te cambiare la squadra”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione del titolo.

Decolla il mercato dei videogiochi a marzo: +11% su base annua

Il settore dei videogiochi ha registrato una forte crescita dall’inizio della pandemia di Covid-19. Nel mese di marzo la spesa mondiale destinata ai videogame è cresciuta dell'11% su base annua. In totale sono stati spesi oltre 10 miliardi di dollari per gli acquisti del settore. Lo indicano gli ultimi dati sul mercato di settore pubblicati dagli analisti di di SuperData, società Nielsen specializzata in videogiochi. Il re per eccellenza dei titoli di marzo 2020 è “Animal Crossing: New Horizons”, che con 5 milioni di copie acquistate in un solo mese diventa il gioco per console più venduto di sempre.