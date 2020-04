“Call of Duty: Modern Warfare”, in arrivo update da 15 Gb

Serviranno 15 Gb di spazio libero per i giocatori di Playstation 4 e di Xbox One all’interno dei propri hard disk, soprattutto se giocano a “Call of Duty: Modern Warfare”. E’ stato infatti ufficialmente annunciato, in data 28 aprile, un corposo aggiornamento che riguarda il titolo, nell’ultimo periodo particolarmente in auge grazie all’introduzione della modalità Warzone, che ha già conquistato più di 50 milioni di giocatori nel mondo.

Come installare l’update

Il comunicato di Infinity Ward, software house produttrice del titolo, precisa che dopo aver installato la patch e selezionato una modalità (multiplayer, campagna, operazioni speciali), il gioco indirizzerà direttamente verso il menù di installazione del titolo stesso. Qui, occorrerà scaricare il “Data Pack 1” dal menù e, una volta completato il download, sarà necessario chiudere e riaprire l'applicazione di Modern Warfare, che comunque non potrà essere utilizzato senza che si proceda con l’aggiornamento.

Alcune novità in arrivo

La patch note dell’update verrà rilasciata poco prima del lancio, ma già è stato anticipato che verranno risolti tutta una serie di bug e probabilmente inserite alcune nuove mappe. Intanto prosegue la lotta ai cheater, i giocatori che utilizzano trucchi non consentiti per avere la meglio sugli avversari durante le sessioni di gioco. “Gli imbroglioni non sono ben accolti in Call of Duty: Warzone: tolleranza zero! A partire da questa settimana, i giocatori di Warzone e Modern Warfare che segnalano sospetti cheater riceveranno conferma nel gioco quando un giocatore viene bannato. Abbiamo anche implementato ulteriori aggiornamenti di sicurezza dedicati e aggiornato il matchmaking per far giocare sospetti cheater insieme nelle stesse sessioni”, dicono gli sviluppatori. E presto verrà implementata una funzionalità che permetterà la segnalazione di un giocatore nelle modalità “killcam” e in quella “spettatore”. Nel frattempo sono stati oltre 50 mila i giocatori già espulsi dal gioco per aver violato le norme che regolano le dina miche del gioco.

Il successo di Warzone

Intanto continua a macinare record il battle royale gratuito del titolo, ovvero Warzone. Un mese dopo rispetto al lancio ufficiale sul mercato avvenuto il 10 marzo scorso, “Call of Duty: Warzone” aveva superato quota 50 milioni di giocatori. A sole 24 ore dal gioco erano stati 6 milioni i download totali, per arrivare a quota 15 milioni di giocatori dopo quattro giorni e a 30 milioni dopo dieci. Anche qui è stato già dato spazio ad un aggiornamento, che ha saputo ascoltare i suggerimenti della community proponendo tra le altre novità anche la modalità in solitaria (al lancio i team che si affrontavano sulla mappa erano composti da tre giocatori per squadra) e quella a quattro squadre di giocatori per team.