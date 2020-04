Ubisoft regala Monopoly Plus per Pc fino al 27 aprile

Ubisoft, azienda francese che si occupa di sviluppo di videogiochi, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente, nella versione per personal computer, Monopoly Plus, versione moderna e virtuale del celebre gioco da tavolo. L’iniziativa è cominciata il 21 aprile ma resterà attiva fino alle ore 20 del 27. Per approfittarne, prima che al termine della promozione il gioco torni ad essere a pagamento, basterà cliccare sulla pagina apposita, registrarsi e quindi tuffarsi nelle dinamiche di gioco.

Una versione moderna in 3D

“Grazie a una vivace e colorata città in 3D, animata da tanti piccoli e simpatici aiutanti, Monopoly+ porta il celebre franchise a un nuovo livello”, si legge sul portale della software house francese. La possibilità di giocare gratuitamente a Monopoly Plus, tra l’altro, fa parte di una più ampia iniziativa che Ubisoft ha lanciato per offrire un supporto alle persone costrette a casa dalla quarantena e che comprende anche altri titoli, tutti visionabili sul portale dell’azienda. In particolare, attraverso Monopoly Plus, i giocatori potranno divertirsi con la versione videoludica e moderna del celebre gioco da tavolo, dividendosi su tre tabelloni 3D diversi e animati. Man mano che susseguiranno i progressi e gli affari legati ai nuovi ed avveniristici quartieri, le città si evolveranno e cresceranno di conseguenza. All'inizio di ogni partita, si potrà scegliere se giocare seguendo una delle sei regole ufficiali selezionate dagli sviluppatori o puntare a partite più brevi scegliendo un nuovo obiettivo tra cinque traguardi speciali proposti.

Un progetto di realtà virtuale

Tra le altre iniziative scelte da Ubiosft in questo periodo, c’è anche la possibilità, sempre per titoli in versione Pc, di avere accesso gratuito alla demo di Tom Clancy’s The Division 2,a quella di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, The Crew 2 e The Division. Inoltre, c’è un altro progetto molto importante in vista. La software house francese è al lavoro su un tour basato sulla realtà virtuale che in futuro permetterà a tutti coloro che lo vorranno di ammirare una fedele ricostruzione digitale della Cattedrale di Notre Dame, che prenderà spunto dai modelli utilizzati per riprodurla all’interno di Assassin’s Creed Unity. È passato ormai un anno da quando un terribile incendio ha devastato l’edificio, uno dei simboli più rappresentativi di Parigi e prima di poter tornare a visitarlo sarà necessario aspettare ancora alcuni anni. Oppure ricorrere alle incredibili opportunità che offrono le nuove tecnologie.