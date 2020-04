È passato ormai un anno da quando un terribile incendio ha devastato la Cattedrale di Notre Dame, uno dei simboli più rappresentativi di Parigi. Prima di poter tornare a visitare l’edificio, i cui lavori di ricostruzione riprenderanno solo al termine dell’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24), sarà necessario aspettare ancora alcuni anni. Per fortuna, Ubisoft è al lavoro su una VR Experience che in futuro permetterà a tutti di ammirare una fedele ricostruzione digitale della Cattedrale, basata sui modelli utilizzati per riprodurla all’interno del videogioco Assassin’s Creed Unity, ambientato durante la Rivoluzione Francese e ricco di strutture architettoniche ricostruite con dovizia di particolari.

Il tour in Realtà Virtuale di Notre Dame

Il progetto del tour in Realtà Virtuale è stato presentato per la prima volta all’Unesco nell’estate del 2019 ed è probabile che nei prossimi mesi verrà reso disponibile per tutti, anche se per il momento Ubisoft non ha ancora reso nota una data di uscita. La software house ha però pubblicato un breve trailer in cui è possibile osservare la cura dei dettagli che è stata riposta nella ricostruzione in VR della Cattedrale di Notre Dame. Si tratta di un risultato in buona parte legato agli sforzi compiuti in passato dalla senior artist Caroline Miousse per riprodurre fedelmente l’edificio in Assassin’s Creed Unity. “Ho dedicato alla realizzazione del monumento storico l’80% del tempo in cui ho lavorato al gioco”, ha spiegato la donna nel corso di un’intervista con The Verge nel 2014.

La donazione di Ubisoft

Nel 2019, Ubisoft ha donato 500.000 euro per aiutare i lavori di ricostruzione di Notre Dame. Inoltre, ha reso disponibili i modelli tridimensionali della Cattedrale per facilitare la riparazione delle parti distrutte dall’incendio e ha omaggiato lo storico edificio rendendo gratuitamente disponibile la versione Pc di Assassin’s Creed Unity per un periodo di tempo limitato.