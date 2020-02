Ubisoft annuncia l’uscita di 5 giochi tripla A entro marzo 2021

L'arrivo, ormai imminente, delle console di nuova generazione che dovrebbero essere disponibili sul mercato entro la fine del 2020, preannuncia anche l’uscita di titoli ad alto budget che possano soddisfare le richieste degli appassionati, sempre più alte viste anche le potenzialità che promettono PS5 e Xbox Series X.

Le ipotesi sui titoli in uscita

Tra le aziende produttrici più importanti e conosciute del settore, c’è Ubisoft che ha preannunciato in qualche modo grandi investimenti, facendo trapelare nel corso della sua recente conferenza finanziaria la notizia dell’uscita di cinque giochi per cui verranno stanziate importanti risorse economiche, in gergo definiti “tripla A”, che verranno lanciati sul mercato entro marzo 2021. Tra questi ci saranno probabilmente “Watch Dogs: Legion”, “Gods & Monsters” e “Rainbow Six: Quarantine”, tutti già annunciati e poi posticipati dalla software house francese.

Una forte identità sul mercato

A dare questi indizi, senza peraltro citare ufficialmente i titoli in questioni che però sono stati ampiamente anticipati dagli addetti ai lavori, sono stati l'amministratore delegato di Ubisoft, Yves Guillemot e il direttore finanziario Frédérick Duguet. Tre dei titoli di cui si è parlato usciranno nel terzo trimestre dell'anno fiscale, il che significa tra ottobre e dicembre 2020, mentre altri due arriveranno nel quarto trimestre, tra gennaio e marzo 2021. Si tratta di tempistiche diverse rispetto a quanto Ubisoft stessa aveva ipotizzato in un primo momento, ma Duguet ha chiarito che non si tratta di una reazione alle mosse della concorrenza, così come spiega anche il portale di settore Twinfinite. I vertici dell’azienda hanno anche aggiunto che Ubisoft si ritiene soddisfatta della fase di sviluppo di questi giochi e che ognuno di essi avrà una forte identità per distinguersi nel mercato.

Nuovi capitoli di saghe famose

Per quanto riguarda gli altri due titoli, rimanendo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi, non si sa ancora di cosa si stia occupando Ubisoft ma voci ben informate come quella di Jason Schreier di Kotaku dicono che in cantiere ci possano essere nuovi capitoli delle saghe di Assassin's Creed e Far Cry.