Kobe Bryant sulla copertina di NBA 2K21, pioggia di richieste social

La notizia che ha scosso il mondo sportivo e non solo, riguardante la morte della leggenda del basket americano Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna in un tragico incidente in elicottero (che ha coinvolto altre 7 persone), ha toccato profondamente anche gli appassionati di videogiochi. In tantissimi sui social, e specialmente su Twitter, hanno postato messaggi con un messaggio ben chiaro, indirizzato alla software house 2K Games, che pubblica il titolo legato al basket Nba più conosciuto ed apprezzato. “NBA 2K21: Kobe Bryant nella cover del gioco” è il grido che si è sparso nelle ultime ore e che è possibile monitorare sulla celebre piattaforma di microblogging scrivendo nella barra di ricerca “nba 2k21 cover”.

L’omaggio di 2K Games

Sicuramente 2K Games, come era prevedibile, non è rimasta insensibile al doloroso evento della scomparsa dell’ex stella dei Lakers. Subito dopo che la notizia della morte si è diffusa in tutto il mondo, nella versione più recente del gioco, ovvero NBA 2K20, è scattato un aggiornamento che ha permesso di visualizzare all’interno del titolo una schermata celebrativa. Nell’immagine, molto significativa, si vede la foto di Bryant in bianco e nero che guarda verso il basso e gli anni di nascita e di morte: 1978- 2020.

Una petizione online

Ciò che molte persone stanno chiedendo alla software house del titolo e al community manager Roonie2K è di inserire Kobe Bryant sulla copertina del prossimo capitolo ma oltre a farlo, stanno anche fornendo diverse interpretazioni su come potrebbe essere realizzata, concedendo un ennesimo e dovuto omaggio ad uno dei cestisti più forti di sempre. Tra le proposte avanzate dagli utenti c’è chi suggerisce di concentrarsi solo sul giocatore, intento con la sua casacca numero 24 ad andare a canestro e chi vorrebbe anche che nella copertina comparisse la figlia. Se 2K Games asseconderà questo fiume di richieste non è ancora dato sapersi, ma nel passato una dimostrazione è già stata data: Black Mamba, così come era soprannominato, è stato già inserito sulla copertina della legend edition di “NBA 2K17”. Non è tutto, perché il desiderio che questo omaggio diventi realtà ha spinto alcuni fan a creare una vera petizione online.