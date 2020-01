Kobe Bryant, il patto con la moglie: mai insieme sull'elicottero

Kobe Bryant aveva un patto con la moglie: i due non salivano mai insieme, per nessun motivo, sull’elicottero. Una precauzione per non lasciare completamente orfane le figlie della coppia e che potrebbe aver salvato la vita alla consorte del campione statunitense. Lo ha rivelato People citando una fonte vicino alla famiglia. "Lui e Vanessa avevano un accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme su un elicottero" ha affermato la fonte che conosceva bene la coppia.

Bryant volava solo con il suo pilota, morto anche lui nell'incidente

Bryant, morto tragicamente domenica scorsa nello schianto dell’elicottero assieme alla figlia tredicenne Gianna, anche lei promessa del basket, e ad altre sette persone, lascia la moglie Vanessa, 37 anni, e le loro figlie Natalia, 17, Bianka, 3, e Capri, di appena sette mesi. La stessa fonte ha rivelato che l'ex campione della Nba volava solo con il suo pilota di fiducia, Ara Zobayan, anche lui morto nell'incidente.