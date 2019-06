E3, Ubisoft lancia Uplay +, 100 giochi in abbonamento per Pc e su Stadia

Si apre con una sinfonia la conferenza stampa di Ubisoft all’E3 di Los Angeles. E’ l’orchestra di Assassin’s Creed che prosegue il suo tour mondiale (a proposito, in Italia si potranno ascoltare in un'unica tappa, il prossimo 6 ottobre al teatro Arcimboldi di Milano). Se l’incipit è lirico non si può dire che il prosieguo sia meno epico, anche se quest’anno la casa francese non può contare su un nuovo capitolo del suo titolo di punta, la sua saga degli assassini, appunto. A fare dimenticare l’assenza ci prova, e sembra riuscirci subito a giudicare dall’entusiasmo dei fans, Watch Dogs Legion, con un lungo trailer che scalda il pubblico presente all’Orpheum Theatre. La data di uscita è il 6 marzo 2020 per quella che, ambientata a Londra pare una storia a metà tra V per Vendetta e un thriller che strizza l’occhio al cyberpunk (quest’anno di gran moda alla kermesse losangelina). Non è uno solo, ma possono essere una moltitudine (da qui il nome) i protagonisti del gioco che appaiono ben definiti, compresa una killer in pensione che esaltato l’auditorium, e la storyline accattivante. Insomma, costruire una resistenza popolare sembra non essere mai stato così facile.

La presentazione prosegue a ritmo serrato con altri capisaldi di Ubisoft come Rainbow Six Siege e Ghostrecon Breakpoint. A proposito di quest’ultimo (in uscita ad ottobre, con Beta prevista per il 5 di settembre e Terminator come easter egg), è stato presentato anche Delta Company, un programma dedicato alla community dei giocatori. Tornando ai titoli, di sicuro interesse, almeno per gli amanti della serie, Adventure time e il nuovo capitolo di Just Dance. Altra novità annunciata Rainbow Six Quarantine, dove all’abilità tattica e allo spirito di sopravvivenza va abbinata la vocazione al team working nella modalità cooperativa a tre giocatori. Strategia indispensabile anche per i due nuovi capitoli di The division 2: episode 2, ambientato al Pentagono, e episode 3, a New York.

Ma la vera sorpresa è Uplay +, una libreria di oltre cento giochi messi a disposizione dei giocatori su pc, da settembre a 14,99 dollari al mese con le novità in uscita, tutte le dlc e accesso garantito alle beta. Una libreria che dal 2020 sarà appannaggio di Stadia, la piattaforma di gioco in streaming di Google.

Prima della chiusura c’è stato spazio per altre due novità assolute, il free to play Roller champions disponibile da subito su pc con demo gratuita per una settimana, e Gods and monsters: dagli autori di Assassin’s Creed Odyssey un’altra avventura a tema mitologico. Per sapere se i buoni riusciranno a battere Tifone basta aspettare febbraio 2020.