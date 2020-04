Un’interessante proposta per chi ama giocare ai videogiochi su Pc ed è appassionato della celebre saga d’avventura Assassin's Creed. Ubisoft, software house produttrice del titolo, ha infatti deciso di mettere a disposizione in maniera totalmente gratuita Assassin's Creed 2 sul portale Uplay, fino al 17 aprile. Tre giorni quasi pieni, dunque, per riscattare il gioco che, una volta aggiunto alla libreria del portale, permetterà di giocarlo in qualsiasi momento lo si desideri. Si tratta di una versione che comprende solamente il titolo originale nella standard edition, quindi senza dlc ed espansioni di alcun tipo, dal momento che anche Assassin's Creed 2 Brotherhood e Revelations sono venduti separatamente sulla piattaforma.

Le avventure di Ezio Auditore

Uscito nel 2009, Assassin's Creed 2 rappresenta il seguito del celebre titolo che appartiene ad una delle saghe più apprezzate dalla community di appassionati. Questo secondo capitolo è ambientato, come si può leggere nella descrizione presentata proprio su Uplay, durante il rinascimento italiano e vede come protagonista Ezio Auditore, un giovane nobile fiorentino che incontrerà Leonardo da Vinci, sfiderà le più potenti famiglie di Firenze e si avventurerà tra i canali di Venezia dove apprenderà come diventare un letale assassino.

Un’avventura open world

L’avventura di Auditore, personaggio diventato iconico nell’ambito del gaming, è ambientata infatti in alcune tra le più belle città del mondo e si svolge in un periodo storico celebre per la cultura e le arti ma anche per terribili storie di corruzione, avidità ed omicidio. Il gioco si svolge all’interno di un dettagliato open world e nella totale libertà dell’utente che potrà eseguire le missioni proposte dal gioco come e quando vorrà, senza seguire un ordine prestabilito. Nei panni di Ezio, ci si potrà confondere tra la folla che popola le città del gioco, una scelta che gli permetterà di mescolarsi tra la gente e compiere così, in maniera più o meno indisturbata, le missioni previste. Obiettivo sarà quello di diventare un letale assassino, perfezionando le abilità con le armi, imparando a disarmare i nemici per ucciderli oppure facendoli fuori usando alcune letali armi nascoste.