“Mario Kart Tour”, videogioco gratuito per dispositivi mobili iOS e Android, lanciato sul mercato degli store virtuali a settembre 2019 e pubblicato da Nintendo, si aggiorna con un nuovo e divertente evento: lo Yoshi Tour.

Il nuovo evento

Nel gioco, quinto spin-off della serie Mario Kart ma il primo ad essere rilasciato per smartphone e tablet, il celebre idraulico baffuto ed i suoi amici devono competere in particolari circuiti per sfidarsi a tutta velocità su kart strampalati, ma particolarmente divertenti da guidare. Ora “Mario Kart Tour” è pronto ad ospitare un nuovo evento, in cui protagonista sarà proprio uno dei celebri personaggi dell’universo di Super Mario, ovvero Yoshi, presentato dagli sviluppatori con una curiosa skin in tema “pasquale”, con tanto di coloratissimo guscio d’uovo. Per annunciare lo “Yoshi Tour”, Nintendo Mobile ha pubblicato sui social network un breve trailer di presentazione. Nel filmato vengono mostrate alcune novità dello Yoshi Tour, con il simpatico draghetto che sfreccia sui kart. insieme agli altri personaggi del gioco.

Tra nuove piste e multiplayer

Come nella serie originale, l'obiettivo del gioco, particolarmente apprezzato sin dal suo lancio, è quello di raggiungere il traguardo nelle varie gare, utilizzando come bonus gli oggetti presenti nei cubi misteriosi sparsi nel circuito. A differenza dei precedenti capitoli, però, il kart accelera autonomamente e la sterzata avviene in automatico quando ci si avvicina troppo al guard-rail che delimita le piste. Insomma la modalità di guida è particolarmente semplifica, anche in vista del fatto che il gioco è pensato per i dispositivi mobili. Tra l’altro il gioco di Nintendo, come molti titoli ormai, si aggiorna spesso per introdurre nuovi contenuti di gioco, come piste inedite e come la possibilità di giocare con altre persone in modalità multiplayer. Proprio in un recente update, lanciato lo scorso marzo, è stato implementato il comparto online. Infatti, grazie a un sistema di matchmaking rivisto, il tiolo permette di giocare con utenti selezionati online oppure coi propri amici.