Mario Kart Tour si aggiorna, arriva il tasto per sterzare

Mario Kart Tour si aggiorna: sul noto titolo da record sviluppato da Nintendo arriva un nuovo tasto pensato per migliorare l’esperienza di gioco offerta agli utenti, fornendo loro un’ulteriore funzione per controllare al meglio i veicoli.

Come annunciato dalla stessa azienda in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter del videogioco, l’ultimo update introduce un tasto centrale che consente di sterzare e derapare.

Il nuovo tasto per sterzare

La novità è stata introdotta su richiesta dei videogiocatori, alcuni dei quali da tempo lamentavano l’assenza su Mario Kart Tour di un sistema di guida ottimale, in grado di dare risalto alle abilità degli utenti.

Il nuovo tasto permette di spostare lateralmente il mezzo mentre in corsa ed è particolarmente utile quando si intende affrontare delle curve impervie senza voler ridurre la velocità di percorrenza.

Novità: il Tour invernale

Tra le novità, su Mario Kart Tour dal 19 novembre sono arrivati nuovi contenuti a tema natalizio.

Oltre all’esclusivo circuito ‘Le Vette di DK’, tutti i tracciati del titolo sono ora ricoperti dalla neve e sfoggiano varie decorazioni natalizie.

Inoltre, gli utenti possono sfidare gli avversari con delle versioni natalizie dei personaggi di gioco. Per primo Mario Babbo Natale con l’oggetto speciale "Fiore di Fuoco", a cui con il tempo si aggiungeranno anche Peach Gold con "Cubo di Monete" e Tipo Timido Nero con il Cannone Bob-omba.

Titolo da record: 123,9 milioni di download in un mese dal lancio

Mario Kart Tour, disponibile gratuitamente sia su dispositivi con sistema operativo iOS che Android, ha totalizzato ben 123,9 milioni di download in soli 30 giorni dal suo lancio sul mercato videoludico. È, inoltre, come indicano i dati del rapporto stilato da Sensor Tower, il titolo Nintendo per smartphone e tablet più scaricato al lancio, con 20 milioni di download in sole 24 ore dal suo esordio sui dispositivi mobile.