Mario Kart Tour, il Tour del nuovo anno: l’evento dedicato al 2020

Su Mario Kart Tour, il popolare titolo Nintendo per smartphone e tablet, sta per approdare un nuovo evento dedicato all’inizio del nuovo anno.

Si tratta del quarto evento a tema lanciato sul gioco dal suo debutto sui dispostivi con sistema operativo iOS e Android, avvenuto lo scorso settembre.

Annunciato da un trailer che anticipa quelle che saranno alcune delle principali caratteristiche integrative dedicate ai festeggiamenti per il 2020, l’evento inizierà il primo giorno dell’anno e terminerà il 14 gennaio. Per l’occasione sul gioco approderanno nuovi personaggi e esclusivi abiti e kart a tema. Inoltre, gli utenti potranno sfrecciare su piste decorate con addobbi celebrativi. Ecco tutte le novità che saranno disponibili su Mario Kart Tour durante i primi 14 giorni dell’anno.

Tour del nuovo anno: nuovi personaggi e abiti esclusivi

Il Tour del nuovo anno vedrà l’arrivo di una versione modificata della pista di Tokyo, che per l’occasione sarà addobbata a tema e di quattro esclusivi piloti. Mario, il protagonista assoluto del titolo, durante l’evento avrà la fascia e il vestito Happi Super Mario Odyssey; Toad, invece, sarà vestito a tema con un cappello, una cravatta e una maschera esclusiva. Sarà, inoltre, disponibile un Koopa nella nuova versione in oro e Yoshi in rosso. Il nuovo tema segue di poco l’arrivo del Tour invernale dedicato al Natale 2019: sul titolo dal 19 novembre i tracciati si sono ricoperti di neve e sono approdati delle versioni natalizie dei personaggi, quali Mario Babbo Natale, con l’oggetto speciale "Fiore di Fuoco”.

Mario Kart Tour: le ultime novità

Su Mario Kart Tour è recentemente approdato un nuovo tasto per sterzare, annunciato lo scorso mese dagli sviluppatori in un post pubblicato sul profilo Twitter del videogioco.

La novità ottimizza il sistema di guida e consente agli utenti di spostare lateralmente il mezzo mentre in corsa, una funzione particolarmente utile quando si vuole effettuare una curva senza ridurre la velocità di percorrenza.