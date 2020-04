Lego Super Mario, svelato il primo set: prezzo e data di uscita

Dopo l’annuncio ufficiale del mese scorso, Lego e Nintendo hanno svelato ulteriori dettagli riguardo la nuova serie di set Lego Super Mario, basata sulla costruzione interattiva di Lego che vede come protagonista l’iconico idraulico con baffi che dal 1985 ad oggi ha conquistato videogiocatori in tutto il mondo. A partire da oggi, 7 aprile 2020, gli utenti possono preordinare le Avventure di Mario - Starter Pack, il primo set della serie fondamentale per poter sbloccare i livelli successivi, disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro.

L'intera linea di Lego Super Mario debutterà sul mercato il primo agosto 2020.

Come svelato dai due colossi durante la sua presentazione, Lego Super Mario non è nè un videogioco né un tradizionale set di mattoncini, bensì rappresenta un modo rivoluzionario con cui i fan dell’idraulico con i baffi potranno interagire con il loro “beniamino” nel mondo reale. Il gioco, adatto ai bambini dai sei anni in su, permette di costruire livelli e di prendere parte a sfide interattive, finalizzate alla raccolta di monete virtuali districandosi tra mattoncini Lego, piattaforme nuvola e combattendo contro i Goomba e il cattivo Browser Junior.



Le Avventure di Mario - Starter Pack

Svelato dal Lego Design Lead Jonathan Bennink, il primo set contiene sette mattoncini interattivi esclusivi indispensabili per interagire con il protagonista, dotato di un piccolo schermo che fa partire un timer nel momento in cui il giocatore posiziona il personaggio sul mattoncino dal quale prenderà il via la sfida.

Lo Starter Pack può essere combinato con i Pack di Espansione, due dei quali sono già stati rivelati: lo Scivolo della Pianta Piranha - Pack di Espansione e la Battaglia Finale al Castello di Bowser - Pack di Espansione.

Unendo i diversi set è possibile personalizzare la propria esperienza di gioco costruendo percorsi Lego unici.

“Siamo stati entusiasti della reazione mondiale all’annuncio del nuovo Lego Super Mario,” ha commentato Jonathan Bennink, Digital Design Lead di Lego Super Mario, LEGO Group. “Gli appassionati vogliono ricevere ancora più informazioni, quindi sono lieto che oggi abbiamo potuto svelare maggiori dettagli riguardanti questa nuova meravigliosa collaborazione, che ha portato a una reimmaginazione dell'esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all'amata icona del videogioco, il simpaticissimo Mario. Non vediamo l'ora di vedere all'opera gli appassionati, che si sfideranno a vicenda grazie a questa esperienza di gioco molto coinvolgente”.



Lego Super Mario App

Nintendo e Lego hanno svelato anche la nuova app gratuita Lego Super Mario, rilasciata da Lego Group.

La piattaforma, utile per tenere traccia dei punteggi ottenuti durante ogni sfida, fornisce agli utenti istruzioni per facilitare la costruzione e suggerisce altri modi creativi per costruire e giocare. Mette, inoltre, a disposizione un forum sicuro per condividere idee e percorsi con gli amici.

“Super Mario è sempre stato adattato ai vari hardware del momento”, ha dichiarato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co., Ltd. “Sono contento che in questo progetto con Lego Group, Mario esca dal mondo digitale delle console e dei dispositivi smart, per entrare a far parte del mondo reale con un nuovo gioco dedicato interamente a lui. È emozionante pensare che LEGO Mario possa diventare un vero amico dei bambini, pronti a giocare con le ambientazioni del mondo di Mario create da loro”.