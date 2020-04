Skype come Zoom, con Meet Now videochiamate senza account

Nelle ultime settimane, Zoom Cloud Meeting è diventata una delle app di videochiamate più utilizzata in assoluto. A causa del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24), molte persone lavorano da casa e utilizzano il software creato dalla società di San Jose per coordinarsi con i colleghi o partecipare a delle riunioni. Inoltre, l’app è molto gettonata anche tra chi desidera semplicemente restare in contatto con amici e famigliari (anche se in tal senso la concorrenza non manca, soprattutto considerando il successo di soluzioni come HouseParty e Google Hangouts). Tra i vari punti di forza di Zoom c’è indubbiamente la sua semplicità d’uso: anche senza installare l’app o creare un account è possibile partecipare a una videoconferenza semplicemente cliccando su un link. Per provare a rincorrere il rivale, Skype ha da poco lanciato Meet Now, una nuova funzione che consente di interagire a distanza con amici e colleghi tramite una web app accessibile da browser.

I vantaggi di Skype Meet Now

Rimuovendo la necessità di avere Skype installato sul proprio computer (o cellulare) per partecipare a una videoconferenza, Meet Now rappresenta la soluzione ideale per chi vuole mettersi in contatto rapidamente con le altre persone, senza dover prima verificare di avere il software sul proprio dispositivo o recuperare le credenziali dell’account. Per utilizzare la nuova funzione, basta accedere all’apposita pagina web tramite browser e cliccare sul bottone “Crea una riunione gratuita”. Dopo pochi secondi si ottiene un link che può essere condiviso con facilità con colleghi, amici e parenti. Una volta mandati gli inviti, è sufficiente premere il tasto “Avvia chiamata” per dare il via alla riunione. Per partecipare alla videochiamata organizzata da qualcun altro è sufficiente un rapido click sul link ricevuto per avviare la call direttamente sulla pagina del browser. Tutte le classiche funzioni di Skype (come la possibilità di registrare la chiamata per riascoltarla o di sfocare lo sfondo) sono presenti anche in Meet Now.