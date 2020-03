HouseParty, come funziona l’App e come scaricarla su Pc

Per restare in contatto con amici e parenti durante l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) è possibile affidarsi alle applicazioni per le videochiamate. Ne esistono diverse, ma la più gettonata tra gli under 25 è HouseParty. Meno “seriosa” di soluzioni come Zoom e Skype, questa piattaforma di livestreaming, disponibile dal 2016 sia per iOS che per Android, permette di creare una stanza in cui invitare fino a otto persone. È possibile partecipare a più incontri contemporaneamente e non è necessario attendere un invito per entrare nella videochiamata di gruppo avviata da un proprio amico. È proprio la facilità di utilizzo della piattaforma, assieme alla semplicità della sua interfaccia, la ragione del suo successo tra i più giovani.

Cosa si può fare con HouseParty

Come accennato, HouseParty è disponibile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS, ma è possibile scaricarla anche su Pc come estensione del browser Chrome. Oltre a partecipare a delle videochiamate di gruppo, l’app consente anche di giocare assieme ai propri amici a vari minigiochi (alcuni gratuiti e altri a pagamento) e di partecipare ad attività di disegno condivise. Non manca, inoltre, la possibilità di condividere lo schermo. HouseParty è anche un’app adatta agli appassionati di videogiochi: non a caso, nel 2019 è stata acquisita da Epic Games, software house nota soprattutto per il popolarissimo Battle Royale Fortnite.

Come creare un nuovo profilo

Una volta scaricata l’applicazione dal Play Store o dall’App Store è possibile creare un nuovo profilo seguendo alcuni semplici passaggi. In primo luogo è necessario fornire il proprio indirizzo di posta elettronica e scegliere un nome utente e una password. In seguito, si procede all’inserimento del numero di telefono, necessario per verificare l’identità dell’utente e utile per avere un metodo alternativo con cui aggiungere gli amici alle videochiamate di gruppo.

Come scaricare HouseParty su Pc

Per utilizzare HouseParty sul proprio Pc basta aprire il browser Google Chrome, accedere al Chrome web store e cercare l’applicazione tra le varie estensioni disponibili. Una volta trovata è sufficiente cliccare sul pulsante “aggiungi” per scaricarla gratuitamente e iniziare a chattare con i propri amici.