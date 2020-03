Appassionati di calcio manageriale e chiusi in casa forzatamente? Per tutti coloro che appartengono anche solo ad una di questa categoria, c’è una novità curiosa di cui tenere conto: Football Manager 2020 sarà completamente gratuito f ino alle ore 16:00 del 25 marzo, solo su Mac o Pc e scaricabile dalla piattaforma Steam. (PS5 - LE CARATTERISTICHE)

Un database completo

Il titolo, uno dei più completi per quanto riguarda il calcio videogiocato a livello manageriale, fa parte di una serie di giochi pubblicati inizialmente negli anni ’80 dalla Addictive Games. Nel 2004, il marchio è stato riutilizzato dalla Sports Interactive per sostituire il nome della loro serie Championship Manager e quindi è nato un accordo con Sega. In FM 2020, in sostanza, si diventa a tutti gli effetti un allenatore di una squadra di calcio. Sono disponibili 158 campionati (tra prime divisioni e divisioni inferiori) di 51 diversi Paesi e si possono anche allenare le nazionali. Una delle caratteristiche più apprezzate dai fan del genere sono la varietà e l'accuratezza del database del gioco, che viene realizzato ogni anno grazie all'aiuto di tantissimi volontari da tutto il mondo. (GTA 6, UNA POSSIBILE AMBIENTAZIONE)

Come ottenere la prova gratuita

Per provare, dunque, gratuitamente FM 2020, occorre avere a disposizione un account Steam, dopo di che accedere al gioco è semplice: tutto ciò che si deve fare è andare sulla pagina di Football Manager 2020 e premere sul pulsante "Gioca". Il gioco andrà a finire nella libreria del proprio Pc o Mac e sarà completamente giocabile fino alla fine della settimana gratuita. Se non si dispone già di un account Steam, si può andare sulla pagina apposita e crearlo. Una volta scaduta la settimana di prova, si potrà comunque continuare a giocare acquistando in qualsiasi momento il gioco, con la possibilità di riprendere dai progressi della carriera da allenatore ottenuti durante la prova, che verranno salvati nella cartella “documenti” o “Steam Cloud”. (E3 CANCELLATO)

Alcune curiosità

Tra le curiosità legate alla serie, quella per cui Football Manager, venne sviluppato per la prima volta da Kevin Toms nel 1982. Seguirono Football Manager 2 (1988) e Football Manager World Cup Edition (1990), infine Football Manager 3 (1993). Football Manager 2005, invece, è stato il primo capitolo edito da Sega, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Da quel momento e sino all’edizione del 2020, ogni anno gli appassionati di calcio manageriale hanno potuto cimentarsi con il gioco.