Coronavirus, i Bafta Games Awards 2020 saranno trasmessi online

“Date le crescenti preoccupazioni per la diffusione di Covid-19, i Bafta Games Awards saranno trasmessi attraverso un live streaming online, che è programmato per giovedì 2 aprile”. Con questa comunicazione, apparsa su Twitter, la direzione della British Academy of Film and Television Arts ha ufficialmente comunicato la decisione di annullare la cerimonia fisica dei Bafta Games Awards 2020 per spostare tutto l’avvenimento sul web, dove verrà allestita una diretta. Ancora non è stato scelto però, su quali canali verrà trasmessa.

Il comunicato ufficiale

“Tra le crescenti preoccupazioni per la diffusione del coronavirus e il numero di persone scelte nelle nominations che devo muoversi dall'estero, abbiamo preso la decisione di cambiare il formato dei Bafta Games Awards del mese prossimo, mettendo da parte la cerimonia con tappeto rosso presso la Queen Elizabeth Hall a Londra e preferendo un live streaming online, che trasmetterà l’evento in tutto il mondo”, si legge ancora sul comunicato diramato. “La salute e il benessere dei nostri ospiti e del nostro personale rimangono la nostra massima priorità, quindi non ci sarà un pubblico dal vivo che assisterà all’evento”, dice ancora la direzione del premio, uno degli eventi organizzati dalla British Academy of Film and Television Arts, un ente di beneficenza che premia le migliori opere di cinema, videogiochi e televisione portandoli all'attenzione del pubblico internazionale e supportando la crescita del talento creativo nel Regno Unito.

Death Stranding e Control

Sono numerose le categorie previste ogni anno del prestigioso premio. Tra queste il “Best Game”, il “British Game”, il “Debut Game” o ancora il “Multiplayer Game”. Sono tantissime le nominations per ognuna delle tante categorie previste e proprio per via delle tante persone coinvolte, è arrivata la scelta della sospensione dell’evento dal vivo per privilegiare quello trasmesso online. Tra le nomination spiccano quelle per “Death Stranding” e “Control” e proprio per quanto riguarda il titolo targato Hideo Kojima, sarà protagonista in ben nove differenti categorie, mentre “Control” in undici, inclusa quella per il gioco dell’anno.